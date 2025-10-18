ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 18. szombat
Toronto, 2017. szeptember 11.Eric Clapton Grammy-díjas angol zenész a főszereplésével készült Eric Clapton: Life In 12 Bars című dokumentumfilmről tartott sajtótájékoztatón a 42. Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon 2017. szeptember 11-én. A filmes seregszemlét idén szeptember 7. és 17. között rendezik a kanadai nagyvárosban. (MTI/EPA/Warren Toda)
Nyitókép: MTI/EPA/Warren Toda

Németh Róbert: öröm, hogy Eric Clapton még köztünk van és koncertezik

Infostart / InfoRádió - Rozgonyi Ádám
ELŐZMÉNYEK

Húsz év után, 2026-ban második budapesti koncertjére készül a többszörös Grammy-díjas Eric Clapton. A legendás brit gitáros-énekes május 2-án az MVM Dome-ban fog fellépni.

„Az 1960-as évek második felében-végén indult Angliában az a rhythm and blues alapú rockzenei vonal, aminek az egyik fő zenekara volt a Cream, ahol Eric Clapton is játszott. Ehhez kötődik ő, de persze később adott ki pop-rock stílusú lemezt is a 80-as években, például a Journeyman című albumát” – magyarázta az InfoRádióban Németh Róbert zenei szakíró.

Ebbe a generációba sorolta még a Led Zeppelint, a Yardbirdst, John Mayallt, a Rolling Stonest, amikor Nagy-Britanniában is meghonosodott a rhythm and blues-ra épülő rockzene.

A szakértő kiemelte: Eric Clapton alapvetően nem egy énekes-dalszerző géniusz, hanem alapvetően gitáros és előadóművész, ez a munkássága legfontosabb dimenziója, de vannak olyan emblematikus számai, mint a Leila, a Wonderful Tonight, a Pretending vagy a Bad Love.

Jelentőségét az is alátámasztja, hogy ő az egyetlen zenész, aki háromszor is bekerült a Rock and Roll Hírességek Csarnokába, és attól függetlenül, hogy vannak nála nagyobb énekesek, a szakíró szerint rockzenészként nagyon emblematikus. „Túl azon, hogy voltak politikai botrányai is, Clapton egy korszak ünnepelt figurája, munkásságának a zenészi tevékenysége a fókusza” – tette hozzá.

Sok kortársa nincs már köztünk, így azzal a szakíró is egyetért, hogy nagy öröm, hogy a 80 éves művész még aktív. Értelemszerűen az ő korában már megerőltető a koncertezés, turnézás, de azért vannak még az ő korosztályából, akik folyamatosan jelen vannak a koncertszínpadon, például a Rolling Stones.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kultúra    Németh Róbert: öröm, hogy Eric Clapton még köztünk van és koncertezik

budapest

koncert

idős

zenész

turné

2026

eric clapton

gitáros

németh róbert

