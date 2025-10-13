Veszélyben a Sziget? - Karácsony Gergely posztolt, a tulajdonos reagált, Gerendai Károly megjelent

Bizonytalanná vált a Sziget Fesztivál jövője, de a Sziget érték, bizonyítéka annak, hogy Budapest szabad, nyitott és sokszínű város, ezért Budapestnek, a lehetőségeihez mérten ki kell állni a Sziget Fesztivál jövőjéért - hangsúlyozta a Karácsony Gergely a Facebookon.

A főpolgármester arról számolt be, hogy levelet kapott a Sziget Zrt. vezérigazgatójától, amelyben arról tájékoztatták, hogy a főváros és a Sziget közötti megállapodás felmondását kénytelen kezdeményezni. A lépés mögött a Sziget Zrt. külföldi tulajdonosának üzleti lépése állhat.

Karácsony szerint: "Budapestnek nem egy magáncég üzleti kérdéseivel van dolga, de dolga kell legyen a Sziget Fesztivál hosszú távú fennmaradásával."

Majd reményét fejezte ki, hogy sikerül olyan megoldást találni amivel megmenthető a mára már világhírűvé vált rendezvény. "Bízom abban, hogy a felmondás nem egy korszak végét, hanem egy új kezdet reményét jelenti. És ha a Sziget jövője üzletileg biztosítható úgy, hogy a fesztivál értékei fennmaradnak, akkor Budapestnek is nyitottnak kell lennie erre az új kezdetre."

Gerendai Károly visszatér?

A Sziget Zrt. tulajdonosai felvették a kapcsolatot a fesztivál alapítójával, Gerendai Károllyal, lehetőséget kínálva arra, hogy a rendezvény ismét vele folytathassa működését.

"Mivel az egyeztetések jelenleg is folynak a felek között, ezzel kapcsolatban még nem áll módunkban további információkat megosztani. A Sziget szervező csapata őszintén bízik abban, hogy a fesztivál egy új, független, magyar tulajdonosi háttérrel az eddigieknél is sikeresebb lehetne" - közölte Vető Viktória sajtófőnök hétfőn az MTI-vel.

A Sziget Zrt. közleménye kiemelte:

valóban azzal a kéréssel fordultak a Fővárosi Önkormányzathoz, hogy a jövő évben lejáró területfoglalási engedélyüket közös megegyezéssel szüntessék meg.

"Ennek oka pedig az, hogy a fesztivál külföldi tulajdonosa - annak ellenére, hogy korábban egy hosszabb távú fejlesztési programban gondolkodott - úgy döntött, hogy a jelenlegi struktúrában nem vállal további kockázatot Magyarországon".

Mint írták, azért kénytelenek a megállapodást ebben a formában felmondani, mert a Fővárosi Közgyűléssel kötött területhasználati megállapodásuk határozott időre szól, és a fizetési kötelezettség még jövőre is fennállna, akkor is, ha nem lenne rendezvény.

A kommüniké hangsúlyozta: ez még nem jelenti azt, hogy véget ér a Sziget fesztivál története.

"Ezen döntéssel párhuzamosan - a hazai menedzsment javaslatára - a Sziget Zrt. tulajdonosai felvették a kapcsolatot a fesztivál alapítójával, Gerendai Károllyal, lehetőséget kínálva arra, hogy a rendezvény ismét vele folytathassa működését" - írták.

A közlemény kiemelte: a változás egyszerre nyújt lehetőséget a fejlődésre és a megújulásra, valamint a Sziget klasszikus értékeinek és szellemiségének újbóli megerősítésére.

"Ebben a folyamatban azt reméljük, hogy egyaránt számíthatunk a közönség támogatására, a szakmai partnereinkkel ápolt kiváló kapcsolatunkra, és a főváros megértő együttműködésére. Hiszünk benne, hogy a Sziget léte nem csak az abban közvetlenül érdekelteknek, hanem az egész ország számára fontos, közös ügy" - áll a dokumentumban.

Gerendai Károly 2017-ben, 25 év aktív szervezőmunka után adta át a cég vezetését az általa kiválasztott utódjának, Kádár Tamásnak, és visszavonult a fesztivál szervezéstől. Még ebben az évben eladta a cég 70 százalékát egy amerikai befektetési alap (Providence Equity Fund) fesztiválokra szakosodott leányvállalatának (Superstruct Entertainment). 2022-ben a cég maradék 30 százalékát is értékesítette a korábbi vevőknek.

Gerendai Károly megszólalt

Gerendai Károly Sziget-alapító a Forbesnak azt mondta, a háttérben befektetőtársakat keres, hogy megmentse a fesztivált.

"Bár nemrég még nagyon nem így képzeltem el az elkövetkező éveimet, de a jelen helyzetben határozott célom megoldást találni a Sziget létének hosszú távú biztosítására" - mondta Gerendai, aki a 2022-es kiszállása óta főként a Costes csoportba, vagyis a gasztronómiába fektet, és szabadidejében az év nagyjából felét utazással tölti. Gerendai reményei szerint nagyon gyorsan, még októberben sikerül megállapodniuk, és olyan új tulajdonosi struktúra állhat fel, ami megfelelő biztosítékot tud nyújtani a Sziget sikeresebb folytatásához szakmai és pénzügyi szempontból is.

A Sziget fesztivált először 1993-ban rendezték meg, Gerendai Károly a 25. dzsembori után jelentette be, hogy befejezi. Már 2011-ben a céghez csábította Kádár Tamást főszervezőnek, és nyolc évet dolgoztak együtt, mielőtt átadta neki a stafétát.