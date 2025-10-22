ARÉNA - PODCASTOK
Fesztiválozó fiatalok.
Nyitókép: Pexels

Kiss Ambrus: tudomásunk szerint nem lesz Sziget Fesztivál jövőre

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula
ELŐZMÉNYEK

Szinte biztosan elmarad jövőre Sziget Fesztivál, miután a főváros tulajdonosi bizottsága nem bontotta fel a jelenlegi szervezővel a szerződést. Emiatt a Fővárosi Közgyűlés októberi napirendjén ez a javaslat nem is szerepel. Szavaznak viszont a képviselők egy szilveszteri szigorításról.

A Sziget Fesztivál jogtulajdonosa október közepén jelezte, hogy jövőre nem kívánja megrendezni az eseményt, ezért a Budapesttel kötött szerződés felbontását kezdeményezte. Ehhez a főváros tulajdonosi bizottságának támogató döntésére lett volna szükség.

"A bizottság második azonban szerdán, második alkalommal sem tudta támogatni azt a javaslatot, amely megszüntette volna az előző szervezőkkel a szerződést, és utat nyitott volna arra, hogy a Fővárosi Közgyűlés tárgyalhasson egy új Szigetről, hiszen ez adna csak lehetőséget arra, hogy jogilag rendezni tudjuk ezt a helyzetet.

Miután nem zárult le az előző szerződés, ezért nincsen lehetőség arra, hogy a Sziget Fesztivál sorsáról döntsön a Fővárosi Közgyűlés,

azaz a mi tudomásunk szerint ezáltal nem lesz Sziget Fesztivál a jövő évben" – jelentette ki az InfoRádióban Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója.

A helyzet miatt a Fővárosi Közgyűlés október 29-i ülésének napirendjén erről nem szavaznak a képviselők.

A szilveszteri tűzijáték szabályainak szigorításáról azonban lesz szavazás a közgyűlési ülésen.

"Hosszas társadalmi vita és előkészítés után azt a javaslatot tettük, és néhány kerület ezt már alkalmazza is, hogy időben és térben szűküljön az az időszak, amikor december 31-én és január 1-jén ezeket a pirotechnikai eszközöket használni lehet. A 2-es és 3-as típusú pirotechnikai eszközökre terjedne ki a szabályozás, azzal a megkötéssel, hogy a lakóházak közelében, a védettnek számító területeken, és például a természetvédelmi területeken ne lehessen pirotechnikai eszközt használni még szilveszterkor sem. Azokon a területeken, amelyek az előző kettőbe nem tartoznak bele, ott pedig

csak december 31-én 20 órától január 1-jén hajnali 2 óráig lehessen használni 2-es és 3-as típusú pirotechnikai eszközöket.

A jelenleg még érvényes szabályok szerint december 31-én 18 órától január 1-jén reggel 6 óráig lehet pirotechnikai eszközökkel köszönteni az új esztendőt. Ha a közgyűlés elfogadja a javaslatot, akkor már az idei óévbúcsúztatón is rövidebb ideig lehet majd tűzijátékokat használni, a petárdázás pedig továbbra is tilos.

KAPCSOLÓDÓ HANG

budapest

sziget fesztivál

szerződés

főváros

gerendai károly

kiss ambrus

