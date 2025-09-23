Átadták a Magyar Művészeti Akadémia tagozati díjait

„A Magyar Művészeti Akadémia törekvése, hogy a magyar szellemi élet minél több jeles művészét támogassa. Művészekre, a művészetet befogadó nézőkre, olvasókra és hallgatókra minden időben egyformán szükség van. Ahogy Makovecz Imre fogalmazott, egy műalkotás valódi értékét nem az önkifejezés, hanem egy kultúra pontos közvetítése adja” – idézték az eseményről kiadott közleményben Turi Attilát, az MMA elnökét.

A díjakat az építőművészeti, a film- és fotóművészeti, az iparművészeti, az irodalmi, a képzőművészeti, a művészetelméleti, a népművészeti, a színházművészeti és a zeneművészeti tagozat vezetői adták át.

Az MMA tagozatai minden évben tagozatonként két díjról döntenek, amelyek közül az egyik lehetőség szerint határon túli vagy diaszpórában élő művész vagy művészetelméleti szakember elismerésére szolgál. A díjazottak számára a tagozati díj lehetőséget biztosít az akadémia köztestületi tagságára.

A közlemény szerint az építőművészet terén elismert Ybl-díjas Kulcsár Attila Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye egyik legnagyobb hatású építésze, számos nívós középület tervezője, aki szakíróként is ismert. Szintén díjazták Esztány Győző csíkszeredai építészt, aki többek között a csíkmindszenti Faluház, a marosvásárhelyi Szent Család templom és az andrássytelepi római katolikus templom megalkotója.

A film- és fotóművészet Szőts István-díját vehette át Szirányi István fotográfus, akinek az elmúlt ötven évben több mint harminc egyéni tárlata volt Budapesten, Amszterdamban, Párizsban és Lille-ben. Művei megtalálhatók többek között a Magyar Nemzeti Galériában és a Bibliotheque nationale de France-ban. Ebben a kategóriában ismerték el Pintér Judit filmtörténészt, kritikust, szerkesztőt is, akinek nevéhez 250 portréfilm gyártása és harminc kötet szerkesztése fűződik, emellett Szőts István életművének gondozója, a Megalkuvás nélkül című emlékfilm szerkesztője.

Az iparművészeti és tervezőművészeti tagozat egyik díját Horváth Hilda művészettörténész, a hazai iparművészet művészettörténeti igényű feldolgozója kapta, a másikat Fusz György Ferenczy Noémi-díjas keramikus művész, akinek műveit számos magyar és külföldi közgyűjteményben őrzik, köztéri munkái az ország több pontján megtalálhatók.

Az MMA irodalmi elismerését, az Illyés Gyula-díjat Agócs Sándor József Attila-díjas költő, író, szerkesztő, kritikus, bibliográfus kapta, aki 1980-tól publikál irodalmi és művelődéstörténeti folyóiratokban, több önálló verseskötete jelent meg, és a lakiteleki Antológia Kiadó vezetőjeként és szerkesztőjeként is ismert. Szintén ebben az elismerésben részesült Bakonyi István József Attila-díjas irodalomtörténész kimagasló irodalomszervezői tevékenységéért, eddig megjelent harmincöt kötetéért.

A képzőművészeti tagozat elismerését Léstyán Csaba grafikusnak ítélték, akit fotónaturalista látásmódjáért és illuzionisztikus megjelenítéséért is díjaztak. E tagozat másik díját Szemethy Imre Munkácsy Mihály-díjas képzőművész kapta, aki a sokszorosító grafika valamennyi technikájában alkot, emellett könyvillusztrációkat, animációs filmeket készít.

A művészetelmélet Cs. Szabó László-díját a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett Buji Ferenc irodalomtörténész vehette át, aki elődlegesen a modern kereszténység mai helyzetének kutatásával, az európai szellem értékeinek feltárásával foglalkozik. Mellette Magyar Zoltán néprajzkutató, kultúr- és művelődéstörténész, költő részesült az elismerésben, aki páratlan gazdagsággal kutatja fel szellemi és tárgyi népművészetünk, néphagyományunk még fellelhető örökségét.

Az MMA népművészeti elismerését, az Erdélyi Zsuzsanna-díjat Hintalan László pedagógus, néprajzkutató vehette át, akinek átfogó kutatási anyagát, a hévízgyörki játékkincset Aranyalma című könyve tartalmazza. Ugyanezt a díjat kapta Deák Péter szövő, népi iparművész, mentálhigiénés szakember, a szolnoki kulturális élet meghatározó alakja, a Szolnoki Gyermekotthon Kézműves Körének alapítója.

A színházművészeti díjak egyikét Lőte Attila Jászai Mari-díjas színművésznek ítélték oda, aki több mint hatvan évig játszott a Madách Színházban, és akinek a szerepmegformálásait a méltatás szerint mindig könnyed elegancia és finom humor jellemezte. A tagozat másik díjazottja Keresztes Attila erdélyi magyar rendező, aki tíz évig volt a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának művészeti igazgatója, és rendezéseit több közép-európai országban bemutatták.

A zeneművészeti tagozat elismerését, a Szőnyi Erzsébet-díjat kapta Szűcs Máté hegedűművész, aki hét éven át volt a világhírű Berlini Filharmonikusok szólóbrácsása, pedagógiai munkáját a genfi Zeneakadémián és a Pécsi Tudományegyetemen végzi. Ezt a díjat vehette át Tóth Ibolya Erkel Ferenc-díjas zenei rendező is, aki Jandó Jenő szinte valamennyi felvételét készítette, és hozzá fűződik Kocsis Zoltán Bartók Új sorozata, a Kodály Quartet lemezciklusai, vaalamint az első digitális DVD a Keller Quartettel.