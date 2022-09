Filharmonikusok: Vashegyi György titkos szavazást kért a személyéről

Nincs benne a köztudatban, de a Nemzeti Filharmonikusok kiváló szimfonikus zenekar, amely 2023 áprilisában fogja százéves jubileumát ünnepelni. Ezenkívül a Nemzeti Filharmonikusok jelentik a Nemzeti Énekkart, valamint a Kottatárat – nyilatkozott megkeresésünkre Vashegyi György Liszt Ferenc-díjas karmester, a Nemzeti Filharmonikusok új főzeneigazgatója.

Egy nagy létszámú, együtt dolgozó szimfonikus zenekar, kórus vezetése "rendkívül komplex feladat, egész Európában tulajdonképpen elég ritkaság, hogy nem állami operaházak részeként ekkora előadó apparátus működik". Az óriási hagyományú együtteshez Ferencsik János, Kobajasi Kenicsiró és Kocsis Zoltán neve is köthető.

KAPCSOLÓDÓ Megvan Kocsis Zoltán utódja: új zenei vezető a Nemzeti Filharmonikusok élén Több mint száz fellépést tervez a 2022/2023-es évadra a Nemzeti Filharmonikusok (NFZ), amelynek élére októberben...

Kocsis Zoltán volt az utolsó főzeneigazgatója az együttesnek. A főzeneigazgató a kórus és a zenekar a művészeti vezetője. "Erre kaptam én ezt a nagyon megtisztelő felkérést, négy esztendőre vállaltam el ezt a feladatot. De azután, hogy titkos szavazást kértem a személyemről a zenekarban és a kórusban is" – nyilatkozta Vashegyi György

A titkos szavazáson a zenekarnál 98 százalékos, az énekkarnál pedig 96-os többséget kapott.

"Óriási megtiszteltetés és nagy bizalom a kollégák részéről. Az a feladatom, hogy a következő négy évben művészi irányt szabjak ennek a két együttesnek, amelyek nagyon sokszor együtt dolgoznak. Ez valamennyire közel áll az eddigi szakmai előéletemhez, hiszen harmincegy-két évvel ezelőtt alapítottam egy kórusos zenekart" – mondta.

Mint mondta: itt most az a feladat, hogy

"Magyarország legjelentősebb, tisztán állami fenntartású komolyzenei együttesét irányítsam."

Művészi irányt kell szabni, műsorpolitika, vendégművészek és munkarend vonatkozásában, hogy a jól összeállított műsorokhoz legyen elegendő próba és koncert.

Vashegyi György szerint jó lenne, ha a következő négy évben a fővároson kívül is lehetnének koncertjeik, illetve a legfontosabb külföldi koncerttermekben jó lemezfelvételek készülhetnének. Reményét fejezte ki hogy a 2024–2025-ös koncertévad már pontosan olyan lesz, amilyennek képzelte.

A Nemzeti Filharmonikusoknak kialakult működési rendjük van. Mivel a főzeneigazgatói felkérést áprilisban kapta, ezért úgy érezte, nem lenne ildomos hozzányúlni a 2022. szeptemberében kezdődő koncert évadhoz, hiszen azt már megtervezték. Azt mondta:

nem szereti, ha egy új vezető mindent átalakít anélkül, hogy tudná, hova jött.

Azt is elmondta: csak annyit változtatott a következő évadon, hogy elvállalt néhány olyan koncertet, amelyeknek korábban nem volt karmestere. De közölte a művésztársaival, hogy nem fog tudni annyi produkciót vállalni, mint egy "vérbeli főzeneigazgató", aki egy évadban 10-11 produkciót is vezényelhet. Megjegyezte: még egy bő esztendeig a Magyar Művészeti Akadémia elnöke is lesz, a második ciklusa 2023 novemberében jár le.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor