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Nyitókép: MTI/EPA/Sarah Yenesel

A szlovák államfő odaszólt Magyar Péternek

Infostart / MTI

Peter Pellegrini szlovák államfő egy vasárnapi televíziós beszélgetőműsorban bírálta Magyar Péter miniszterelnöknek azt a korábban tett kijelentését, hogy "Magyarország saját magával szomszédos."

Peter Pellegrini a szlovák JOJ 24 kereskedelmi hírcsatorna politikai műsorában több más belpolitikai téma mellett a szlovák-magyar kapcsolatok időszerűségeire is kitért.

Ezzel összefüggésben Magyar Péter miniszterelnöknek a nemzeti összetartozás napján tett azon kijelentését is véleményezte, amely szerint

"Magyarország a világ talán egyetlen olyan országa, amely saját magával szomszédos".

A szlovák államfő azt mondta: nem szeretné, hogy a szlovák-magyar kapcsolatok olyan témává váljanak, amelyek ronthatják a kétoldalú viszonyt, és a szlovákiai választások előtt polarizálják a szlovák társadalmat.

"Nem tartom jó retorikának, amely jószomszédi kapcsolatokhoz vezetne" - mondta a TASR szlovák hírügynökség jelentése szerint Peter Pellegrini Magyar Péter korábbi megfogalmazása és Felvidékkel kapcsolatos kijelentései kapcsán.

A szlovák államfő kijelentette: bízik benne, hogy a szlovák és a magyar miniszterelnök, Robert Fico és Magyar Péter tervezett találkozójuk során megtalálják a módot a helyzet megnyugtatására.

Magyar Péternek azt a kijelentését, hogy Magyarország saját magával szomszédos, korábban Juraj Blanár szlovák külügyminiszter visszautasította.

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