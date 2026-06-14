Gyógyszermaradványok a Balaton vizében, a diclofenac és az ösztrogén a veszélyes

A 2017 júniusa és 2018 áprilisa között végzett vizsgálat hat tóparti mintavételi pontot, a Keszthelyi-öblöt, valamint a Zala és a Kis-Balaton be- és kifolyóit érintette. A kutatók összesen 134 vegyületet elemeztek, amelyekből 69-et mutattak ki a vízgyűjtő területén; ezek tíz különböző hatástani csoportba sorolhatók. Tizenöt vegyületet természetes vizekben első alkalommal azonosítottak.

A kimutatott anyagok között epilepszia elleni szerek (köztük carbamazepine és lamotrigine), szorongásoldók, opioidok, antidepresszánsok, szív- és érrendszeri gyógyszerek, helyi érzéstelenítők, nem szteroid gyulladáscsökkentők, hormonok, valamint hallucinogének és rekreációs drogok – köztük kokain és MDMA – egyaránt szerepelnek. Külön fesztiválvizsgálat során további rekreációs drogmarkereket, így amfetamint, metamfetamint és norketamint is kimutattak.

Sok a gyógyszerjellegű anyag a Balatonban.

Az ökológiai kockázatértékelés szerint magas kockázatot jelent a diclofenac nevű gyulladáscsökkentő, az E1 ösztron és az E2 ösztradiol nevű nemi hormon, valamint a koffein. Közepes kockázatú anyagnak minősül az EE2 etinilösztradiol, az E3 ösztriol és a citalopram antidepresszáns. A vizsgált időszakban a többi vegyület ökológiai kockázata jellemzően alacsony vagy elhanyagolható volt.

A Kis-Balaton természetes szűrőként működik: a KBVR rendszerén áthaladva számos vegyület koncentrációja jelentősen csökkent, egyes anyagoké – például a hormonoké, az epilepszia elleni szereké és az NSAID-oké – azonban időszakosan emelkedett is.

A kutatók hangsúlyozzák, hogy az ökológiai kockázat nem azonos az emberi egészségügyi kockázattal. A vizsgálat célja a tó ökoszisztémájának védelme volt; a szerzők ajánlása szerint a gyógyszereket tilos a lefolyóba vagy a WC-be önteni, a lejárt készítményeket pedig gyógyszertári visszavételi rendszeren keresztül kell leadni – mutatja táblázatában a közösségi oldalán a szakportál.