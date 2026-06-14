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Nyitókép: Pixabay

Nyaralás: többen mennek idén Dél-Európába, de a fiataloknak valamiért nem ízlik a biztosítás

InfoRádió

A Groupama Biztosító és az OTP Bank közös felmérése szerint idén a magyarok közel 40 százaléka tervez külföldi nyaralást. Az előző évhez képest többen választanak dél-európai úticélt – mutatott rá az InfoRádiónak az OTP biztosítási területének vezetője, Pista László.

Némi változás történt a magyarok korábban ismert nyaralási szokásaiban, a legfőképpen nyugat-európai célokkal szemben jelenleg a dél-európai országok, elsősorban Horvátország az, ami népszerű, emellett Olaszország és Ausztria fontos úti cél.

Mint a részletekről Pista László, az OTP biztosítási területvezetője az InfoRádióban elmondta,

  • Horvátországra 26 százaléknyian voksolnak,
  • Olaszországra 22,
  • Ausztriára 18 százaléknyian.

Ami leginkább befolyásolja a megkérdezetteket, azok az időjárási körülmények, illetve nagyon nagy arányban megjelent az is, hogy akik utaznak, a nyugalmat, a teljes kikapcsolódást keresik, a lehető legnagyobb biztonságban.

Átlagosan 500 ezer forintot szánnak egy-egy nyaralásra az ő ügyfeleik,

ez emelkedhet aszerint, hogy az ember egyedül, párral vagy családdal indul útnak. Családosok aligha jönnek ki fél millió forintból Pista László szerint, de az emberek jellemzően gyűjtögetnek is a nyaralásukra, a megkérdezettek 60 százaléka nyilatkozott erről, és ugyanilyen arányban vannak, akik más kiadásukat fogják vissza azért, hogy egy-egy ilyen nyaralásra legyen pénzük.

Utasbiztosítást jellemzően 50 év fölött kötnek az emberek, de 60-75 év között ez nagyon is jellemző.

A leggyakrabban utazók (18-29 évesek) viszont alig 30 százaléknyian szerződnek, pedig épp az ő esetükben történnek a legnagyobb károk az utazások során;

Pista László szerint akik nem kötnek, azért tesznek így, mert

  • nem szeretnének erre költeni, ami azért furcsa, mert egy ilyen utasbiztosítás napi díja 600 forint körül mozog, és akár egy több tízmilliós kárra is fedezetet nyújthat
  • nem gondolják, hogy olyan helyre utaznak, ahol baj érheti őket.

Ha valamiért mégis, az a balesettől, egészségügyi vészhelyzettől való félelem, illetve attól, hogy a poggyásszal történik valami repüléskor.

Aki köt, jellemzően online köt biztosítást, össze is veti az ajánlatokat az aggregátor oldalak segítségével, de az így sem mindig egyértelmű az ügyfelek számára, hogy mit tartalmaz egy-egy utasbiztosítás.

Tanácstalanság akkor is felütheti a fejét, amikor káresemény történik, nem mindig egyértelmű, hogy a mit kell tenni a biztosítottnak, de azért ez Pista László szerint a rutinos kötőknek már nem annyira nehézség, tudják, kihez kell fordulni, kit kell hívni, ki segíthet online.

A cikk Herczeg Zsolt interjúja alapján készült.

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Kezdőlap    Belföld    Nyaralás: többen mennek idén Dél-Európába, de a fiataloknak valamiért nem ízlik a biztosítás

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