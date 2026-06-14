Rajokban támadtak az ukrán drónok, lángolnak az orosz üzemanyagtárolók

Jevrajev szerint a pilóta nélküli repülőszerkezetek többségét megsemmisítették, "de üzemanyagtároló ipari létesítmények találatot kaptak". A helyszínre tűzoltókat vezényeltek.

Ukrainian long-range drones have severely struck the oil depot of Rybinsk, Yaroslavl, in Russia. The drones just keep on coming. pic.twitter.com/uM8fsmKwG8 — (((Tendar))) (@Tendar) June 14, 2026

A Tula megyei Novomoszkovszkban drónszilánkok hullottak egy meg nem nevezett gyárra. A Szmolenszk megyei Vjazmában pilótanélküli repülőszerkezet darabja zuhantak egy lakóházra, egy idős nő megsérült,

A túlnyomórészt orosz ellenőrzés alá vont Zaporizzsja megye hatóságainak éjjel kiadott jelentése szerint dróncsapások a régió számos energetikai létesítményében károkat okoztak, ami miatt részleges áramkimaradások tapasztalhatók.

Herszon megye orosz megszállás alá került részén vasárnap reggel az összes városi körzetben áramszünet volt.

Tatárföldön szombaton ideiglenes korlátozásokat vezettek be egyes töltőállomásokon, amit az ott kialakult sorokkal indokoltak, valamint azzal, hogy munkálatok folynak a "mesterséges pánik elkerülése és a stabil helyzet biztosítása érdekében".

Az orosz védelmi minisztérium vasárnap reggel közölte, hogy a légvédelem az éjszaka folyamán 249 ukrán repülőgéptípusú drónt semmisített meg 15 régió, valamint az Azovi-tenger fölött. Több városban, köztük Moszkvában, korlátozták a repülőgépek forgalmát.

Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester közölte, hogy közép-európai szerint reggel hétig négy, az orosz főváros felé tartó drónt lőttek le.