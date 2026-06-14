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Az ukrán katonai hírszerzés egyik tagja egy An196-os Liutyi (Haragos) típusú, egyszer használatos támadó drónt készít elõ az orosz erõk elleni bevetésre, egy nem nyilvános ukrajnai helyszínen 2026. május 28-án.
Nyitókép: MTI/AP/Efrem Lukackij

Rajokban támadtak az ukrán drónok, lángolnak az orosz üzemanyagtárolók

Infostart / MTI

Ukrán drónok tömeges támadása nyomán üzemanyagtárolók gyulladtak ki Jaroszlavl megyében - közölte Mihail Jevrajev, az oroszországi régió kormányzója a Max-csatornáján.

Jevrajev szerint a pilóta nélküli repülőszerkezetek többségét megsemmisítették, "de üzemanyagtároló ipari létesítmények találatot kaptak". A helyszínre tűzoltókat vezényeltek.

A Tula megyei Novomoszkovszkban drónszilánkok hullottak egy meg nem nevezett gyárra. A Szmolenszk megyei Vjazmában pilótanélküli repülőszerkezet darabja zuhantak egy lakóházra, egy idős nő megsérült,

A túlnyomórészt orosz ellenőrzés alá vont Zaporizzsja megye hatóságainak éjjel kiadott jelentése szerint dróncsapások a régió számos energetikai létesítményében károkat okoztak, ami miatt részleges áramkimaradások tapasztalhatók.

Herszon megye orosz megszállás alá került részén vasárnap reggel az összes városi körzetben áramszünet volt.

Tatárföldön szombaton ideiglenes korlátozásokat vezettek be egyes töltőállomásokon, amit az ott kialakult sorokkal indokoltak, valamint azzal, hogy munkálatok folynak a "mesterséges pánik elkerülése és a stabil helyzet biztosítása érdekében".

Az orosz védelmi minisztérium vasárnap reggel közölte, hogy a légvédelem az éjszaka folyamán 249 ukrán repülőgéptípusú drónt semmisített meg 15 régió, valamint az Azovi-tenger fölött. Több városban, köztük Moszkvában, korlátozták a repülőgépek forgalmát.

Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester közölte, hogy közép-európai szerint reggel hétig négy, az orosz főváros felé tartó drónt lőttek le.

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Több mint kétszáz drón zúdult Oroszországra: üzemanyag-korlátozásokat kellett bevezetni a támadások után

Kiterjedt ukrán dróntámadás érte Oroszország több régióját és az orosz ellenőrzés alatt álló területeket vasárnapra virradó éjszaka. A csapások következtében a Jaroszlavli területen üzemanyagtárolók gyulladtak ki, több megyében energetikai létesítmények rongálódtak meg, ami kiterjedt áramkimaradásokat okozott. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint a légvédelem egyetlen éjszaka alatt mintegy 250 pilóta nélküli légi járművet semmisített meg.

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