Sztrájk volt Magyarországon

A figyelmeztető akcióhoz a műszakban dolgozók 92 százaléka csatlakozott, a munkabeszüntetést megelőzően pedig a cég pécsi egységében is hasonló sztrájkot tartottak a helybéliek. A munkavállalók egységes, 10 százalékos bérfejlesztést követelnek, mivel álláspontjuk szerint a vállalat az elmúlt években elmaradt a szükséges mértékű fizetésemelésektől – írja a feol.hu.

László Zoltán, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke elmondta, hogy a szakszervezeti tagság készen áll a megegyezésre, de a munkáltató térfelén pattog a labda. Az érdekképviselet egyhetes határidőt szabott a cégvezetésnek az érdemi tárgyalások felvételére.

Az alelnök kiemelte: amennyiben a következő egy hétben nem közelednek az álláspontok, a törvényi szabályozás értelmében a jövőben már időbeli korlátozás nélkül,

akár határozatlan időre is leteszi a munkát a tagság.

Mivel a székesfehérvári és a pécsi üzem dolgozói ugyanahhoz az alapszervezethez tartoznak, a szakszervezet mérlegeli, hogy a tárgyalások kudarca esetén a két telephelyen egyszerre vagy egymást követően hirdessenek tartós sztrájkot.