Parádéztak a magyar lányok Szlovákiában

A nemzeti csapat a múlt héten - Papp Klaudia, Böröndy Vivien, Lelik Réka, Kiss Virág összetételben - a varsói világbajnokságon szerepelt. Jakab Máté szövetségi kapitány együttese két győzelemmel és két vereséggel jutott tovább a rájátszásba, ahol legyőzte a letteket, a negyeddöntőben viszont kikapott a címvédő hollandoktól, s végül hetedikként zárt.

Az idei Eb-re a kassai kvalifikáción keresztül vezet az út, és a szlovákiai tornán a nemzeti csapat - Papp, Böröndy, Szabó Fanni, Tóth Franka felállásban - szombaton előbb 20-15-re verte a házigazdákat, majd 21-2-re kiütötte Georgiát, Böröndy mindkét meccsen 11 ponttal remekelt. Az esős időjárás miatt a nyitónap programját egy közeli tornateremben bonyolították le, és mivel vasárnapra sem javult a helyzet, a csapatok továbbra is fedett pályán küzdöttek. A csoport rangadóján a szintén százszázalékos szlovénok sem tudták megállítani a magyarokat, akik 21-14-re nyertek.

A nemzeti együttes Szerbia ellen fejezte be a csoportkört, és végig kézben tartotta a meccset. Az ellenfél kevés ellenállást tanúsított, és nem is "húzta ki" a rendes játékidő lejártáig, a magyarok 21-7-tel lezárták az egyoldalú találkozót, és megnyerték a B csoportot.

Az elődöntőben az A jelű ötös másodikja, azaz Olaszország következik 16.55 órakor.

Kassán a két ötös első két-két helyezettje jut tovább az elődöntőbe, amelynek győztesei kvótát szereznek az Eb-re. Tavaly a koppenhágai Európa-bajnokságon a női válogatott a negyeddöntőig jutott, s összesítésben nyolcadik lett.

A kontinenstornára szeptember 11-13-án kerül sor Antwerpenben.