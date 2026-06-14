Hamilton újra győzni tudott

A 41 éves kiválóság az idén először nyert, pályafutása során pedig ez már a 106. futamgyőzelme. Hamilton legutóbb a 2024-es Belga Nagydíjon diadalmaskodott, a Ferrari-csapat a 2024 októberében rendezett mexikói GP-n ünnepelhetett sikert ezt megelőzően.

Hamilton mögött George Russell, a Mercedes brit pilótája ért célba másodikként, a vb-címvédő - szintén brit - Lando Norris (McLaren) pedig harmadikként, míg az összetettben élen álló olasz Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) műszaki hiba miatt feladni kényszerült a futamot.

Tiszta és balesetmentes rajt után nem változott a sorrend az élcsoportban az első kanyarban: Russell az élen maradt, mögé sorrendben Hamilton és Antonelli sorolt be, Norris negyedik volt. Ötödikként Max Verstappen (Red Bull), hatodikként Oscar Piastri (McLaren) száguldott, Charles Leclerc (Ferrari) pedig a tizedik helyről rajtolva néhány körrel később már hatodik volt.

Az első kerékcserék sorát Hamilton kezdte a 12. körben a második helyről kiállva,

erre pedig azonnal reagáltak a többiek is, a következő három körben a boxban járt Russell, Antonelli, Norris, Verstappen és Piastri is. Leclerc a pályán akart maradni, végül aztán a 17. körben ő is friss abroncsokat kapott, s a hatodik pozícióban folytathatta a versenyt.

A kiállások után visszaállt az eredeti sorrend, az éllovas Russell mögött azonban Antonelli nagyon gyors volt, és Leclerc is kiváló köröket autózott. Hamilton aztán a 27. körben újra a boxban járt, visszatért a pályára Piastri mögé, de azonnal meg is előzte az ausztrál riválist és hatodik volt. Verstappen szintén friss abroncsokat kapott, Hamiltont pedig Leclerc engedte el, időközben Antonelli utolérte az élen Russellt.

Ekkor előzött

A negyedik Norris a 35., Russell az élről a 36. körben hajtott a boxba új gumikért, egy körrel később Antonelli autóján is kereket cseréltek. A vezetést Hamilton vette át, majd a szerencse is mellé állt: a 40. körben a hazai kedvenc Fernando Alonso (Aston Martin) versenyautója állt meg a pálya szélén, ezért virtuális biztonsági autós szakaszt rendelt el a versenybíróság. Ebben a periódusban Hamilton letudta a harmadik kerékcseréjét és így jóval kevesebb időt veszített a boxkiállás közben, ennek nyomán az élre állt vissza. Mögötte Russell, Antonelli, Norris, Verstappen, Leclerc, Piastri volt a sorrend.

A hajrában a két Mercedes-versenyző csatázott nagyot, Antonelli meg is előzte Russellt, ám alig egy körrel később megállt alatta a versenyautó, így feladni kényszerült a viadalt. Ugyanígy járt Leclerc is, akinek ugyancsak műszaki hiba - a kormányszervó problémája - miatt kellett kiállnia.

Barcelona, 2026. június 14. Lewis Hamilton, a Ferrari brit versenyzõje elsõként ér célba a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Katalán Nagydíján a Barcelona melletti montmelói pályán 2026. június 14-én. MTI/AP/Joan Monfort

Hamilton sikere nem forgott veszélyben, Russell és Norris második és harmadik helye pedig azt jelentette, hogy az 1968-as Egyesült Államok Nagydíja óta először zárul teljes brit dobogóval egy F1-es viadal.

A vb két hét múlva Ausztriában folytatódik.