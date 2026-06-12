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Nyitókép: Unsplash.com

A filmszakma képviselőivel találkozott Nagy Ervin

Infostart / MTI

A filmszakma képviselőivel találkozott Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár, aki pénteken a Facebook-oldalán arról számolt be, hogy többablakos finanszírozási rendszert terveznek a köztelevízió átalakításával és egy V4-es koprodukciós alap létrehozásával, a fiatal pályakezdők számára pedig inkubátorprogram működtetését fogják biztosítani.

A csütörtök esti találkozóról szólva úgy fogalmazott: „fantasztikus látni, hogy már elkezdődött a munka, és a kerekasztal létrejötte is azt bizonyítja, hogy egy aktív, jól szervezett szakmai együttműködés veszi kezdetét”.

Azt írta: teljes az egyetértés abban a kérdésben, hogy egy átlátható, szakmai alapú, független intézményrendszer létrehozására van szükség, amelyhez hamarosan kiírják a nyílt pályázatot a Nemzeti Filmintézet (NFI) intézményvezetői pozíciójára. Az intézmény új struktúrájában a szakmai szervezetek képviselői helyet kapnak a döntéshozó bizottságokban – emelte ki.

Tájékoztatása szerint szó volt arról is, hogy az adó-visszatérítési rendszer jövőjéről aktív tárgyalásokat folytatnak a Pénzügyminisztériummal, ami meghatározhatja a magyar filmipar versenyképességét a jövőben.

Kiemelte: ez nem egy gyors folyamat, de észszerűen és lépésről lépésre haladnak a kitűzött célok felé, a szakmai szervezetek bevonásával. „Ezúton is köszönöm nekik, hogy megszervezték magukat, és kész javaslataikkal gördülékenyebbé teszik az átszervezést” - zárta bejegyzését Nagy Ervin.

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Kezdőlap    Kultúra    A filmszakma képviselőivel találkozott Nagy Ervin

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