Látványos és veszélyes akció volt az orosz tanker megállítása, az esetről videó is készült

A brit hatóságok által közzétett hivatalos videófelvételek tanúsága szerint a Királyi Tengerészgyalogság elit kommandósai és az Országos Bűnüldözési Ügynökség (NCA) különleges egységei vasárnap hajnalban, egy hat órán át tartó összehangolt akcióban csaptak le a kereskedelmi hajóra. Az erősen felfegyverzett, éjjellátó készülékeket viselő egységek

Chinook, Merlin Mk4 és Wildcat típusú helikopterekből, úgynevezett gyors köteles (fast-rope) technikával ereszkedtek le

a mozgó olajszállító fedélzetére, miközben a levegőből a királyi légierő (RAF) P-8 Poseidon tengeri járőrrepülőgépe, a tengeren pedig a Sutherland fregatt és a Ledbury aknakereső hajó biztosította a műveletet.

British forces boarding the Russian shadow fleet oil tanker SMYRTOS, sailing under the Cameroonian flag, as it transited the English Channel after departing the Russian port of Ust-Luga. https://t.co/jJebS05odq pic.twitter.com/8NssxskgRL — Special Kherson Cat ??? (@bayraktar_1love) June 14, 2026

Ez az első alkalom, hogy Nagy-Britannia önálló katonai akció keretében, saját felségvizein állított meg és foglalt el egy orosz kereskedelmi hajót az árnyékflotta elleni nemzetközi szankciók érvényesítése óta. A döntést egy korábbi miniszterelnöki rendelet alapozta meg: Keir Starmer idén márciusban engedélyezte a fegyveres erőknek a brit területi vizeken áthaladó, szankcionált hajók zár alá vételét.

A hatóságok által elfogott Szmirtosz egy 2009-ben épült, 244 méter hosszú, 107 ezer tonna befogadóképességű óriási tartályhajó, amely a nyomkövetés kijátszása érdekében jelenleg kameruni zászló alatt közlekedik.

A londoni védelmi minisztérium adatai szerint a Moszkva által működtetett, több mint 700 hajóból álló illegális árnyékflotta szállítja a korlátozások alá eső orosz nyersolaj 75 százalékát, közvetlenül finanszírozva az Ukrajna elleni háborút.

London eddig az árnyékflotta több mint 500 egységére vetett ki szankciókat; a brit korlátozások hatékonyságát jelzi, hogy az orosz olaj- és gázexportból származó bevételek az elmúlt évben 24 százalékkal estek vissza.

Fotónk egy korábban feltartóztatott tankert mutat.