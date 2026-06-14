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A Denya olajszállító tartályhajó (b) horgonyoz egy francia hadihajó mellett a dél-franciaországi Martigues-nél 2026. március 24-én. Emmanuel Macron francia elnök március 20-án közölte, hogy a francia haditengerészet feltartóztatta a Földközi-tengeren mozambiki zászló alatt közlekedõ tartályhajót, és a Marseille melletti kikötõbe irányította. A Murmanszkból indult tanker a hatóságok gyanúja szerint Oroszország árnyékflottájának része, és a nemzetközi szankciók megsértésével olajszállításra használják. A párizsi orosz nagykövetség szerint a legénységben nincsenek orosz állampolgárok.
Nyitókép: Guillaume Horcajuelo

Látványos és veszélyes akció volt az orosz tanker megállítása, az esetről videó is készült

Infostart / MTI

Katonai helikopterek és hadihajók bevonásával, példátlan tengeri művelet keretében hajtották végre a brit fegyveres erők és a bűnüldöző szervek a Szmirtosz nevű, az orosz „árnyékflottához” köthető olajszállító tartályhajó elfoglalását a La Manche csatornán.

A brit hatóságok által közzétett hivatalos videófelvételek tanúsága szerint a Királyi Tengerészgyalogság elit kommandósai és az Országos Bűnüldözési Ügynökség (NCA) különleges egységei vasárnap hajnalban, egy hat órán át tartó összehangolt akcióban csaptak le a kereskedelmi hajóra. Az erősen felfegyverzett, éjjellátó készülékeket viselő egységek

Chinook, Merlin Mk4 és Wildcat típusú helikopterekből, úgynevezett gyors köteles (fast-rope) technikával ereszkedtek le

a mozgó olajszállító fedélzetére, miközben a levegőből a királyi légierő (RAF) P-8 Poseidon tengeri járőrrepülőgépe, a tengeren pedig a Sutherland fregatt és a Ledbury aknakereső hajó biztosította a műveletet.

Ez az első alkalom, hogy Nagy-Britannia önálló katonai akció keretében, saját felségvizein állított meg és foglalt el egy orosz kereskedelmi hajót az árnyékflotta elleni nemzetközi szankciók érvényesítése óta. A döntést egy korábbi miniszterelnöki rendelet alapozta meg: Keir Starmer idén márciusban engedélyezte a fegyveres erőknek a brit területi vizeken áthaladó, szankcionált hajók zár alá vételét.

A hatóságok által elfogott Szmirtosz egy 2009-ben épült, 244 méter hosszú, 107 ezer tonna befogadóképességű óriási tartályhajó, amely a nyomkövetés kijátszása érdekében jelenleg kameruni zászló alatt közlekedik.

A londoni védelmi minisztérium adatai szerint a Moszkva által működtetett, több mint 700 hajóból álló illegális árnyékflotta szállítja a korlátozások alá eső orosz nyersolaj 75 százalékát, közvetlenül finanszírozva az Ukrajna elleni háborút.

London eddig az árnyékflotta több mint 500 egységére vetett ki szankciókat; a brit korlátozások hatékonyságát jelzi, hogy az orosz olaj- és gázexportból származó bevételek az elmúlt évben 24 százalékkal estek vissza.

Fotónk egy korábban feltartóztatott tankert mutat.

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