Beindult a nyári diákmunkaszezon, itt vannak a fő kockázatok és garanciák

Számos kockázata lehet a nyári diákmunkának, azonban kellő körültekintéssel és a szabályok betartásával nem lehet probléma a munkavállalás a 18 év alattiak számára.

Új dolog nincs a nap alatt, továbbra is vannak meghatározó tényezők és pillérek a szabályos foglalkoztatáshoz, amelyekről mindenképpen szükséges meggyőződni. Ilyen az, hogy

legyen szerződés ugyanúgy a diák kezében is, mint bármely más munkavállaló esetében,

és ezt még a munkakezdés előtt aláírva meg kell kapnia a diáknak, rögzítve azokat a feltételeket, amelyek az adott munkára vonatkoznak, például hogy mi a munkavégzés helyszíne és mennyi a bér – mondta Göbl Róbert, a Mind-diák Szövetkezet elnöke az InfoRádióban.

Nyilván intő jel, és erre oda kell figyelni, amikor a szerződés „majd menet közben érkezik”, aztán húzódik a dolog. Ezt fontos tisztázni, és csak akkor megkezdeni a munkát, amikor már a dokumentum a diák kezében van. Ez elengedhetetlen feltétel, hiszen ez már egy ráutaló jel a szabályos foglalkoztatásra vonatkozóan – fogalmazott Göbl Róbert.

Arról is beszélt, hogy milyen szabályok védik a fiatal munkavállalókat.

„Az iskolaszövetkezetünkön belül 18 év alatt egy szülői igazolást is kérünk a diáktól. Fontos, hogy ez törvényi előírás is, tehát tudja a szülő is, hogy munkát vállal a 18 évet még nem betöltött gyermeke” – mondta.

A minimálbér és a garantált bérminimum összege 2026-ban 1856 forint, illetve 2145 forint/óra – ezeknél kevesebb nem szerepelhet a szerződésben.

Ez annak függvényében változhat, hogy középfokú végzettséget igényel-e az adott munkakör. Vagy ennyi, vagy ennél magasabb összeg szerepelhet a szerződésben. Nyilván az elvárások függvényében emelkedhet az összeg, akár 2000-2500 forint környékére is, de ezt meghaladó is előfordul. Például IT-területeken egyes szakirányoknál, vagy ahol kiemelt formában kérnek használható nyelvtudást szóban, írásban, ott már a 3000 forintot is kezdik ostromolni az órabérek – mondta a Mind-Diák Szövetkezet elnöke, aki szerint a korán megszerzett munkatapasztalat segíti a fiatalokat, hogy magabiztosabbá váljanak, felelősebben bánjanak az idejükkel és a pénzügyekkel, később pedig pályakezdőként előnnyel induljanak a munkaerőpiacon azokkal szemben, akik a diákéveik alatt egyáltalán nem dolgoztak.

A cikk Szabó S. Gergő hanganyaga alapján készült..