Stratégiai város kapujához értek az oroszok

Limanban a vasárnapi közlés szerint az orosz csapatok elérték a város északnyugati peremterületeit, ellenőrzésük alá vonva az Északi, a Központi, a Közmű- és a Déli kerületet, műveleteket folytatnak a Gyári kerületben és a kertes negyedben.
Az orosz védelmi tárca szerint az elmúlt 24 órában Limanban 37 épületet "szabadítottak fel", az ukrán fegyveres erők több mint 55 katonát és hét járművet vesztettek.
???Deadly FABs destroy the positions of the Armed Forces of Ukraine in the DPR— Z.O.V Military (@WarHunter2222) June 14, 2026
?Rai-Aleksandrovka, Shchurovo, Liman, DPR
The leisurely rest of Ukrainian nationalists from the 10th Motor Rifle Brigade, 63rd and 60th Motor Rifle Brigades at abandoned tourist bases in the… pic.twitter.com/s5cdR4FPqQ