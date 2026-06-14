Stratégiai város kapujához értek az oroszok

Limanban a vasárnapi közlés szerint az orosz csapatok elérték a város északnyugati peremterületeit, ellenőrzésük alá vonva az Északi, a Központi, a Közmű- és a Déli kerületet, műveleteket folytatnak a Gyári kerületben és a kertes negyedben.

Az orosz védelmi tárca szerint az elmúlt 24 órában Limanban 37 épületet "szabadítottak fel", az ukrán fegyveres erők több mint 55 katonát és hét járművet vesztettek.