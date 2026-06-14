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Orosz tüzérségi támadásban súlyosan megrongálódott lakóháznál tűzoltó a kelet-ukrajnai Donyecki területen fekvő, az oroszoktól a közelmúltban visszafoglalt városban, Limanban 2022. november 7-én.
Nyitókép: Andrij Andrijenko

Stratégiai város kapujához értek az oroszok

Infostart / MTI

Folytatta az ukrán erők kiszorítását a donyecki régióban lévő Kosztyantinka városból és behatolt Limanba az orosz hadsereg - közöltea moszkvai védelmi minisztérium.

Limanban a vasárnapi közlés szerint az orosz csapatok elérték a város északnyugati peremterületeit, ellenőrzésük alá vonva az Északi, a Központi, a Közmű- és a Déli kerületet, műveleteket folytatnak a Gyári kerületben és a kertes negyedben.

Az orosz védelmi tárca szerint az elmúlt 24 órában Limanban 37 épületet "szabadítottak fel", az ukrán fegyveres erők több mint 55 katonát és hét járművet vesztettek.

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