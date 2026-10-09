Gyilkos netes kihívás: tíz újabb, késelésre készülő diákot fogtak el a rendőrök Lengyelországban

A közlemény szerint az utóbbi napok tragikus eseményei - köztük a Varsóhoz közeli Wyszkówban csütörtökön történt, halálos kimenetelű késelés - "álhírhullámot és jelentős társadalmi nyugtalanságot" váltottak ki. Egyesek a történteket "ostoba viccekhez és internetes követőik számának növeléséhez" próbálták kihasználni – írták.

Amint közölték, a rendőrség országszerte minden, esetleges újabb bűncselekmény elkövetésére utaló jelzést ellenőrzött,

13 esetben megalapozottnak tartotta bűncselekmény tervezésének gyanúját, és 10 kiskorút őrizetbe vett a fenyegetések terjesztésének gyanúja miatt.

Az esetek többségében a 13-17 éves fiatalkorúak olyan felvételeket tettek közzé a közösségi médiában, amelyekben azzal fenyegetőztek, hogy gyilkosságot követnek el. Egyes esetekben a diákoknál kést is találtak.

Az utóbbi napokban történt késelések miatt pénteken több lengyelországi általános és középiskola vezetése tanítási szünetet rendelt el, emellett számos szülő maga is úgy döntött, hogy egyelőre nem engedi gyermekét iskolába.

A varsói főpolgármesteri hivatal csütörtök esti, az X-en közzétett közleményében arról biztosította a közvéleményt, hogy az oktatási intézményekben megelőző biztonsági intézkedéseket vezetnek be. A város vezetése a nyugalom megőrzésére szólította fel a lakosokat, és nem tanácsolta az iskolaigazgatóknak az oktatás felfüggesztését.

Krzysztof Gawkowski digitalizációügyi miniszter pénteken a TVN24 kereskedelmi hírtelevízióban dezinformációnak minősítette azokat a közösségi médiában terjedő híreket, miszerint aznap az iskolákban egy internetes felhívás keretében szervezett támadások lennének várhatók. Közölte: az illetékes hatóságok azt is vizsgálják, hogy az internetes fenyegetések összefüggenek-e esetleg egy pánikkeltést célzó dezinformációs akcióval.

Csütörtökön a Mazóviai vajdaságban fekvő Wyszków egyik általános iskolájában egy 15 éves tanuló három embert késelt meg, akik közül az egyik, az iskola 37 éves gondnoka meghalt.

Szerdán a szintén Mazóviai vajdaságbeli Ostrolekában működő szakközépiskolában történt késelés, amelyben tízen megsebesültek, köztük van az elkövető, az iskola egyik 19 éves diákja is, aki a késelés után elmenekült, majd saját magát sebesítette meg.