Több késsel felfegyverkezve kezdett vérengzésbe a volt iskolájában – részletek

A támadó az iskola egykori diákja volt. A rendőrség tájékoztatása szerint három kés volt nála. A fiú az iskola épületében támadt rá a gondnoknőre, majd az igazgatóra és egy tanárnőre is. Az igazgató a tanárnő segítségével ártalmatlanná tette a támadót, akit ezt követően a rendőrök őrizetbe vettek.

A 37 éves gondnoknőt a nyakán érte a késszúrás. A helyszínen megpróbálták újraéleszteni, de az életét már nem tudták megmenteni. Az igazgató és a tanárnő felületi sérüléseket szenvedett, állapotuk nem veszélyes.

Az ügyben a wyszkówi járásbíróság család- és fiatalkorúak ügyeivel foglalkozó osztálya jár el. A nyomozók biztosítják a helyszínen talált nyomokat és bizonyítékokat. A lengyel jog szerint a 15. életévét betöltött fiatalt bizonyos esetekben felnőttként is felelősségre lehet vonni, erről azonban a bíróság dönt.

Az eset miatt Donald Tusk miniszterelnök rendkívüli kormányülést hívott össze. A megbeszélésen a belügy-, a közigazgatási és digitalizációs, az oktatási, valamint az egészségügyi miniszter, továbbá a hírszerző szolgálatok koordinátora és a rendőrség főparancsnoka vesz részt. A kormány a lengyelországi iskolákban történt közelmúltbeli erőszakos incidenseket tekinti át.

A leszczydół-nowinyi támadás ugyanis rövid időn belül már a harmadik olyan súlyos eset Lengyelországban, amely iskolákkal hozható összefüggésbe. Az ostrołękai esetben egy 19 éves fiatal tört be egy iskolába, ahol kilenc embert támadott meg. A hatóságok szerint ezt a támadást előre megtervezhette.

Sierpcben pedig a rendőrség csütörtökön őrizetbe vett egy 17 éves fiút, akit azzal gyanúsítanak, hogy iskolai támadást tervezett. Ebben az esetben az iskola vezetésének, a tanároknak és a diákoknak az ébersége is hozzájárult ahhoz, hogy a rendőrség még a tragédia bekövetkezése előtt beavatkozhasson. A hatóságokhoz ugyanis olyan információ jutott el, hogy a fiatal állítólag valami rosszra készült.