ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.02
usd:
325.87
bux:
141671
2026. október 11. vasárnap Brigitta
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
Szlovák rendőrök határellenőrzést végeznek a somoskőújfalui határátkelőnél 2023. október 5-én. Szlovákia mától ideiglenesen visszaállította a határellenőrzéseket a magyar határon, az intézkedés egyelőre október 14-ig lesz hatályos. Pozsony az intézkedést az illegális migráció megfékezésének szükségességével indokolta. A magyar határon történő ellenőrzések újbóli bevezetésére egy nappal azt követően kerül sor, hogy szerdától Csehország és Lengyelország vezetett be hasonló intézkedést szlovák határán.
Nyitókép: Komka Péter

Szlovákiában fokozzák az iskolák környékén a rendőri jelenlétet

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)
ELŐZMÉNYEK

A szlovákiai és a lengyelországi iskolai támadások után megerősíti az oktatási intézmények környékén végzett járőrözést a szlovák rendőrség. Az intézkedés célja a megelőzés mellett annak felmérése is, hogy a rendőrség milyen gyorsan és hatékonyan tud beavatkozni egy esetleges veszélyhelyzetben, és a kidolgozott intézkedési tervek a gyakorlatban is működnek-e.

A fokozott rendőri jelenlétre a közelmúltban történt tragédiák miatt van szükség. A Csacai járásban található Szaniszlófalva, azaz Staškov általános iskolájában szeptember 29-én egy 13 éves tanuló késsel támadt az egyik osztálytársára és két pedagógusra. A támadásban egy 61 éves tanárnő a helyszínen életét vesztette, a súlyosan megsebesített diáklány pedig október 1-jén, a kórházban halt bele sérüléseibe. A másik pedagógus szintén megsérült.

Az eset kapcsán azt is vizsgálják, hogy a rendőrség megfelelően járt-e el a támadást megelőzően. Az iskola ugyanis öt nappal korábban már feljelentést tett a hatóságoknál. A Rendőrségi Felügyeleti Hivatal büntetőeljárást indított hivatali hatalommal való visszaélés gyanúja miatt. A nyomozásnak kell tisztáznia, hogy a rendőrök megfelelően értékelték-e a korábban kapott információkat.

A biztonsági aggodalmakat a lengyelországi események is fokozták.

Október 7-én egy 19 éves diák éles tárggyal támadt emberekre egy ostrołękai szakiskolában. Kilencen megsérültek, köztük diákok és pedagógusok. Másnap egy Varsótól északkeletre fekvő általános iskolában egy 15 éves volt diák késsel támadt az iskola alkalmazottaira. Egy 37 éves gondnoknő életét vesztette, az igazgató és egy másik alkalmazott pedig megsérült. A támadót az igazgató tartóztatta fel a rendőrök megérkezéséig.

A szlovák rendőrség már október elején is gyakorolta az ilyen helyzetek kezelését: a révkomáromi gimnáziumban fegyveres támadást szimuláltak, és a rendőrök a mentő- és biztonsági egységekkel való együttműködést is tesztelték. A belügyminisztérium szerint az iskolák különösen veszélyeztetett helyszíneknek számítanak, ezért fontos a gyors beavatkozás és az összehangolt intézkedés rendszeres gyakorlása.

A szaniszlófalvai tragédia óta az iskolák a korábbinál több gyanús esetet és incidenst jelentenek a rendőrségnek. Stanislav Hromádka, a szlovák rendőrség közrendvédelmi osztályának igazgatója szerint szeptember 28-án öt bejelentést tartottak nyilván, a támadás napján hetet, az azt követő napokban pedig már napi 17–18-at. A rendőrség szerint ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ténylegesen több lett az erőszakos eset: a tragédia hatására azonban az iskolák a korábban saját hatáskörben kezelt gyanús helyzeteket is gyakrabban jelzik a hatóságoknak.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Tudósítóink    Szlovákiában fokozzák az iskolák környékén a rendőri jelenlétet

lengyelország

szlovákia

iskolai támadás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szlovákiában fokozzák az iskolák környékén a rendőri jelenlétet

Szlovákiában fokozzák az iskolák környékén a rendőri jelenlétet
A szlovákiai és a lengyelországi iskolai támadások után megerősíti az oktatási intézmények környékén végzett járőrözést a szlovák rendőrség. Az intézkedés célja a megelőzés mellett annak felmérése is, hogy a rendőrség milyen gyorsan és hatékonyan tud beavatkozni egy esetleges veszélyhelyzetben, és a kidolgozott intézkedési tervek a gyakorlatban is működnek-e.
VIDEÓ
Nyer vagy veszít Budapest a kormánnyal kötött alkuval? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
Hiába a csúcs, még csak most jön a nagy dobás? Halász Bence, Inforádió, Aréna
Miért köhög az ország: járvány vagy csak nátha? Oroszi Beatrix, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.12. hétfő, 18:00
Butor Gábor ügyvéd, adótanácsadó
Fajcsák Gábor az RSM Hungary adó üzletág vezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az irodai csend nem a rend jele

Az irodai csend nem a rend jele

Online konferencián vitatták meg a munkahelyi pszichológiai biztonság kérdését: a szakértők szerint a csend nem a rend jele, hanem figyelmeztető jel, a téma pedig a versenyképességet is érinti.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A világ legjobb éttermének nevezte ezt a budapesti helyet a hollywoodi világsztár

A világ legjobb éttermének nevezte ezt a budapesti helyet a hollywoodi világsztár

A gasztronómiával és utazással foglalkozó, népszerű brit Instagram-csatorna, a Topjaw műsorában tették fel a kérdést a színésznőnek,

BBC
Business Sport Travel Science
Houthis warn airlines and passengers not to use Saudi Arabian airports after deadly Riyadh attack

Houthis warn airlines and passengers not to use Saudi Arabian airports after deadly Riyadh attack

At least 12 people were killed and more than 300 injured in an attack on King Khalid International Airport on Saturday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 10. 11:00
Váratlan módon nyúlt bele a mesterséges intelligencia a hétköznapi emberek életébe Amerikában
2026. október 9. 18:05
Felforrósodott a hangulat az esetleges orosz-amerikai ügylet miatt
×
×