Szlovákiában fokozzák az iskolák környékén a rendőri jelenlétet

A fokozott rendőri jelenlétre a közelmúltban történt tragédiák miatt van szükség. A Csacai járásban található Szaniszlófalva, azaz Staškov általános iskolájában szeptember 29-én egy 13 éves tanuló késsel támadt az egyik osztálytársára és két pedagógusra. A támadásban egy 61 éves tanárnő a helyszínen életét vesztette, a súlyosan megsebesített diáklány pedig október 1-jén, a kórházban halt bele sérüléseibe. A másik pedagógus szintén megsérült.

Az eset kapcsán azt is vizsgálják, hogy a rendőrség megfelelően járt-e el a támadást megelőzően. Az iskola ugyanis öt nappal korábban már feljelentést tett a hatóságoknál. A Rendőrségi Felügyeleti Hivatal büntetőeljárást indított hivatali hatalommal való visszaélés gyanúja miatt. A nyomozásnak kell tisztáznia, hogy a rendőrök megfelelően értékelték-e a korábban kapott információkat.

A biztonsági aggodalmakat a lengyelországi események is fokozták.

Október 7-én egy 19 éves diák éles tárggyal támadt emberekre egy ostrołękai szakiskolában. Kilencen megsérültek, köztük diákok és pedagógusok. Másnap egy Varsótól északkeletre fekvő általános iskolában egy 15 éves volt diák késsel támadt az iskola alkalmazottaira. Egy 37 éves gondnoknő életét vesztette, az igazgató és egy másik alkalmazott pedig megsérült. A támadót az igazgató tartóztatta fel a rendőrök megérkezéséig.

A szlovák rendőrség már október elején is gyakorolta az ilyen helyzetek kezelését: a révkomáromi gimnáziumban fegyveres támadást szimuláltak, és a rendőrök a mentő- és biztonsági egységekkel való együttműködést is tesztelték. A belügyminisztérium szerint az iskolák különösen veszélyeztetett helyszíneknek számítanak, ezért fontos a gyors beavatkozás és az összehangolt intézkedés rendszeres gyakorlása.

A szaniszlófalvai tragédia óta az iskolák a korábbinál több gyanús esetet és incidenst jelentenek a rendőrségnek. Stanislav Hromádka, a szlovák rendőrség közrendvédelmi osztályának igazgatója szerint szeptember 28-án öt bejelentést tartottak nyilván, a támadás napján hetet, az azt követő napokban pedig már napi 17–18-at. A rendőrség szerint ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ténylegesen több lett az erőszakos eset: a tragédia hatására azonban az iskolák a korábban saját hatáskörben kezelt gyanús helyzeteket is gyakrabban jelzik a hatóságoknak.