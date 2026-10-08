Kamerás sisak volt a lengyel iskolai késelő fején – ijesztő részletek a neten terjedő erőszak-kihívásokról

Az értekezlet elején Tusk drámaian nyugtalanítónak nevezte, hogy az iskolai erőszak Európa-szerte terjed. Úgy látta: határozott lépések híján ezek a helyzetek megismétlődhetnek.

A kormányfő közölte: a csütörtöki késelés elkövetője kiskamerával ellátott sisakot viselt, és feltehetőleg rögzíteni vagy interneten közvetíteni akarta tettét.

A támadások utánzása és a „radikálisan ostoba (internetes) kihívások” kockázata miatt Tusk arra kérte a belügyminisztert, hogy rendelje el rendőrségi őrjáratok számának növelését minden lengyelországi iskola környékén. A rendőrség legalább naponta egyszer jelenjen meg az iskolák épületeiben is – szorgalmazta a kormányfő.

Az előző napi eset után újabb iskolai késelés történt csütörtök reggel Lengyelországban, ezúttal a Varsóhoz közeli Wyszków egyik általános iskolájában:

a 15 éves elkövető három embert sebesített meg, köztük egy nőt halálosan.

Katarzyna Kucharska, a Mazóviai vajdasági rendőrkapitányság szóvivője elmondta, hogy az iskola egyik volt tanulója az intézménybe belépve három embert megkéselt. Ilona Puscian, a wyszkówi rendőrség munkatársa később bejelentette: az egyik áldozat, az iskola 37 éves gondnoka belehalt sérülésébe.

A fiú egy tanárt, valamint

az iskolaigazgatót is megkéselte, akinek sikerült megfékeznie a támadót.

A kiérkező rendőrök őrizetbe vették az elkövetőt.

Wyszków iskoláiban a történtek miatt csütörtökön szünetel a tanítás.

Előző nap, szerdán a szintén Mazóviai vajdaságbeli Ostrolekában működő szakközépiskolában történt késelés, amelyben tízen megsebesültek, köztük az elkövető, az iskola egyik 19 éves diákja is.

Marcin Kierwinski belügyminiszter csütörtök délelőtti sajtóértekezletén közölte: szerda reggel őrizetbe vettek egy 17 éves fiatalembert is, aki a Mazóviai vajdaság más részében fekvő Sierpc város egyik iskolájában fenyegetőzött támadás elkövetésével. A diáknál a rendőrség házkutatást végzett, melynek során két, támadásra előkészített, becsomagolt kést találtak, és lefoglaltak adathordozókat is, amelyek a támadás tervezéséről tanúsító információkat tartalmaztak.

Szeptember végén az északnyugat-lengyelországi Wabrzezno városban egy 13 éves fiút vettek őrizetbe azzal a gyanúval, hogy az iskolájában késeléses támadásra készült.

Az üggyel kapcsolatban egy csütörtöki pódiumbeszélgetésen megszólalt Tomasz Siemoniak, a titkosszolgálatok felügyeletéért felelős miniszter is, aki komolynak nevezte a fiatalok radikalizálódásának és internetes tevékenységének témáját. Az a kérdés, mondta, hogy nem éppen az internet-e "az a hely, ahol a rossz dolgok kezdődnek és folytatódnak?".

Ezzel összefüggésben bejelentette: a hatóságok megvizsgálják a támadások közötti esetleges összefüggéseket, együttműködve a Kiberbűnözés Elleni Központi Hivatallal. A fiatalkorú bűnözők ugyanis gyakran a közösségi médiában vagy egyéb felületeken osztják meg terveiket és tapasztalataikat - tette hozzá.

Egyelőre nem lehet megerősíteni, hogy az incidensek között összefüggés állna fenn, vagy egy olyan médiatéma jött volna létre, amely motiválja az elkövetőket – jegyezte meg a miniszter.