ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.41
usd:
326.51
bux:
138078.26
2026. október 8. csütörtök Koppány
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Donald Tusk, a fő lengyel ellenzéki erő, a Civil Platform (PO) párt elnöke beszél a lengyel parlamenti alsóház, a szejm varsói üléstermében, miután miniszterelnökké választotta az október 15-i választások eredményeképpen létrejött törvényhozás 2023. december 11-én.
Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Pawel Supernak

Kamerás sisak volt a lengyel iskolai késelő fején – ijesztő részletek a neten terjedő erőszak-kihívásokról

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az iskolai támadások miatt Donald Tusk lengyel kormányfő csütörtök délután tanácskozást tartott az illetékes miniszterek és az országos rendőrfőkapitány részvételével. Csütörtök reggel újabb iskolai késelés történt, ezúttal Varsó közelében, és meg is halt az egyik áldozat.

Az értekezlet elején Tusk drámaian nyugtalanítónak nevezte, hogy az iskolai erőszak Európa-szerte terjed. Úgy látta: határozott lépések híján ezek a helyzetek megismétlődhetnek.

A kormányfő közölte: a csütörtöki késelés elkövetője kiskamerával ellátott sisakot viselt, és feltehetőleg rögzíteni vagy interneten közvetíteni akarta tettét.

A támadások utánzása és a „radikálisan ostoba (internetes) kihívások” kockázata miatt Tusk arra kérte a belügyminisztert, hogy rendelje el rendőrségi őrjáratok számának növelését minden lengyelországi iskola környékén. A rendőrség legalább naponta egyszer jelenjen meg az iskolák épületeiben is – szorgalmazta a kormányfő.

Az előző napi eset után újabb iskolai késelés történt csütörtök reggel Lengyelországban, ezúttal a Varsóhoz közeli Wyszków egyik általános iskolájában:

a 15 éves elkövető három embert sebesített meg, köztük egy nőt halálosan.

Katarzyna Kucharska, a Mazóviai vajdasági rendőrkapitányság szóvivője elmondta, hogy az iskola egyik volt tanulója az intézménybe belépve három embert megkéselt. Ilona Puscian, a wyszkówi rendőrség munkatársa később bejelentette: az egyik áldozat, az iskola 37 éves gondnoka belehalt sérülésébe.

A fiú egy tanárt, valamint

az iskolaigazgatót is megkéselte, akinek sikerült megfékeznie a támadót.

A kiérkező rendőrök őrizetbe vették az elkövetőt.

Wyszków iskoláiban a történtek miatt csütörtökön szünetel a tanítás.

Előző nap, szerdán a szintén Mazóviai vajdaságbeli Ostrolekában működő szakközépiskolában történt késelés, amelyben tízen megsebesültek, köztük az elkövető, az iskola egyik 19 éves diákja is.

Marcin Kierwinski belügyminiszter csütörtök délelőtti sajtóértekezletén közölte: szerda reggel őrizetbe vettek egy 17 éves fiatalembert is, aki a Mazóviai vajdaság más részében fekvő Sierpc város egyik iskolájában fenyegetőzött támadás elkövetésével. A diáknál a rendőrség házkutatást végzett, melynek során két, támadásra előkészített, becsomagolt kést találtak, és lefoglaltak adathordozókat is, amelyek a támadás tervezéséről tanúsító információkat tartalmaztak.

Szeptember végén az északnyugat-lengyelországi Wabrzezno városban egy 13 éves fiút vettek őrizetbe azzal a gyanúval, hogy az iskolájában késeléses támadásra készült.

Az üggyel kapcsolatban egy csütörtöki pódiumbeszélgetésen megszólalt Tomasz Siemoniak, a titkosszolgálatok felügyeletéért felelős miniszter is, aki komolynak nevezte a fiatalok radikalizálódásának és internetes tevékenységének témáját. Az a kérdés, mondta, hogy nem éppen az internet-e "az a hely, ahol a rossz dolgok kezdődnek és folytatódnak?".

Ezzel összefüggésben bejelentette: a hatóságok megvizsgálják a támadások közötti esetleges összefüggéseket, együttműködve a Kiberbűnözés Elleni Központi Hivatallal. A fiatalkorú bűnözők ugyanis gyakran a közösségi médiában vagy egyéb felületeken osztják meg terveiket és tapasztalataikat - tette hozzá.

Egyelőre nem lehet megerősíteni, hogy az incidensek között összefüggés állna fenn, vagy egy olyan médiatéma jött volna létre, amely motiválja az elkövetőket – jegyezte meg a miniszter.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Kamerás sisak volt a lengyel iskolai késelő fején – ijesztő részletek a neten terjedő erőszak-kihívásokról

lengyelország

donald tusk

iskolai erőszak

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nyilvános a „bicskei jelentés”, már a 90-es években elkezdődhetett az abúzus – Gyurkó Szilvia és Magyar Péter sajtótájékoztatója

Nyilvános a „bicskei jelentés”, már a 90-es években elkezdődhetett az abúzus – Gyurkó Szilvia és Magyar Péter sajtótájékoztatója

A bicskei gyermekotthonban sok éven át történtekről szóló jelentést ismertette rendkívüli tájékoztatóján a miniszterelnök és a gyermekvédelmi államtitkár. Jóvátételi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forintos kezdő összeggel. Akták tűntek el a korábbi jelentésekről a kormányváltás idején – mondta Magyar Péter.
 

Figyelemelterelésnek tartja a kormány gyermekvédelmi jelentését a Fidesz

VIDEÓ
Miért köhög az ország: járvány vagy csak nátha? Oroszi Beatrix, Inforádió, Aréna
Elfogy a magyar Kárpátalján? Brenzovics László, Inforádió, Aréna
Ukrajna: béke jön, vagy a háború legveszélyesebb szakasza? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.08. csütörtök, 18:00
Halász Bence
Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes, világbajnoki bronzérmes kalapácsvető
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kongatják a vészharangot Európában, Trump is megszólalt az orosz pestishelyzetről - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön

Kongatják a vészharangot Európában, Trump is megszólalt az orosz pestishelyzetről - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön

Sorra jelennek meg baljós jelentések az európai államoktól: Németország után a dán hírszerzés is növekvő orosz hibrid hadviselésre figyelmeztet, a Moszkvával egyébként jó kapcsolatot ápoló Robert Fico szlovák miniszterelnök pedig üzemagyaghiányra. A harctereken továbbra is a drónháború dominál, Ukrán jelentések szerint most a Yandex orosz IT vállalat adatközpontját sikerült kilőni. Donald Trump amerikai elnök ismét megszólalt az orosz pestiskutató retélyes halála ügyében. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vége a külföldi szállítgatásnak: elképesztő fejlesztést kap Ukrajna a legfontosabb fegyveréhez

Vége a külföldi szállítgatásnak: elképesztő fejlesztést kap Ukrajna a legfontosabb fegyveréhez

Ukrajna a jövőben helyben, önállóan javíthatja a Patriot légvédelmi rendszerek meghibásodott alkatrészeit.

BBC
Business Sport Travel Science
Police accept Andrew search warrants were unlawful, court hears

Police accept Andrew search warrants were unlawful, court hears

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 8. 14:22
Összeroskadt egy hétemeletes társasház, egy hatéves kislány is a romok alatt rekedt
2026. október 8. 13:32
Ilyen még nem történt: három medve támadt egyszerre a gazdára
×
×