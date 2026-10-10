Tovább terjed a gyilkos iskolai divat, újabb támadás történt

A rendőrség közlése szerint egy varsói felsőoktatási intézmény hivatali helyiségében egy 21 éves diáklány sebesített meg három másik diáklányt egy „veszélyes tárggyal”, mielőtt az iskola egy alkalmazottja lefegyverezte őt.

Az áldozatok iratokat adtak le az irodában, amikor a nő rájuk támadt. Egy 17 éves diáklányt vágott sebekkel a karján kórházba szállítottak, egy másik 17 éves és egy 24 éves diáklányt a helyszínen láttak el. Úgy tudni, hogy a támadó nem ismerte az áldozatait.

A hatóságok nem közölték, pontosan melyik iskoláról van szó, csak annyit tudni, hogy egy felsőoktatási intézmény volt, ahol szombaton is volt oktatás.

A rendőrség nem sokkal korábban szombaton azt is bejelentette, hogy szerte az országban 76 embert vettek őrizetbe, és csaknem 50 ezer oktatási intézményben tartottak ellenőrzést a héten történt két iskolai késelés nyomán.

Az iskolai támadások miatt Donald Tusk lengyel kormányfő csütörtök délután tanácskozást tartott az illetékes miniszterek és az országos rendőrfőkapitány részvételével. Csütörtök reggel újabb iskolai késelés történt, ezúttal Varsó közelében, és meg is halt az egyik áldozat. Az értekezlet elején Tusk drámaian nyugtalanítónak nevezte, hogy az iskolai erőszak Európa-szerte terjed. Úgy látta: határozott lépések híján ezek a helyzetek megismétlődhetnek.