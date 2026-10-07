ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
366.9
usd:
328.36
bux:
141405.49
2026. október 7. szerda Amália
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Criminal holding a knife closeup view, black background, armed attack concept.
Nyitókép: Rawf8/Getty Images

Késeléses támadás egy lengyel iskolában, többen megsebesültek

Infostart / MTI

Késes támadás történt az északkelet-lengyelországi Ostrolekában működő szakközépiskolában, legalább nyolcan megsebesültek, a feltételezett elkövetőt, egy 19 éves diákot őrizetbe vették – közölte szerdán a rendőrség a Polsat News hírtelevízióval.

A támadás szerda délelőtt az iskolában és környékén történt. Katarzyna Kucharska, a Radom városában működő vajdasági rendőrkapitányság szóvivője a Polsat Newsnak elmondta: hét sebesült van, közülük ketten súlyosabb sérüléseket szenvedtek. Későbbi hatósági közlés szerint a sebesültek száma legalább nyolc, mindnyájukat kórházba szállították.

Amint Adrian Slupski, az ostrolekai tűzoltóság szóvivője a Polsat Newsnak elmondta, a sérültek közül öten kiskorúak. A helyi média szerint a könnyebb sérültek között van az iskola egyik tanárnője is.

A támadás gyanúsítottját – a szakközépiskola 19 éves tanulóját – a rendőrség őrizetbe vette. Az elkövető a támadás után távozott az iskolából, a rendőrség a közeli folyóparton találta meg. Marcin Sawicki, a radomi rendőrkapitányság sajtóosztályának egy másik munkatársa a sajtónak elmondta: az elkövető is megsérült. Tettének indítékai egyelőre ismeretlenek.

Pawel Niewiadomski, Ostroleka polgármestere a közösségi médiában tudatta: biztonsági okokból a szakközépiskolát evakuálták és bezárták, a város többi iskolájába pedig nem engednek be kívülálló személyeket. A polgármester bejelentette továbbá: pszichológiai támogatást nyújtanak minden rászorulónak, különösen az érintett iskola diákjainak.

A városban válságstábot alakítottak az esemény miatt.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Késeléses támadás egy lengyel iskolában, többen megsebesültek

lengyelország

iskola

késelés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Három éve történt a gázai vérfürdő – Szakértő: noha most csend van, nincs, ami feloldja a konfliktust

Három éve történt a gázai vérfürdő – Szakértő: noha most csend van, nincs, ami feloldja a konfliktust
Három éve, 2023. október 7-én a Hamász palesztin terrorszervezet támadásának több mint ezer áldozata volt Izraelben. A tragikus történések harmadik évfordulóján Csepregi Zsolt Izrael-szakértő elemezte a támadás napját, és hogy ma milyen viszonyban vannak a felek. Szintén az InfoRádióban egy Izraelben élő magyar állampolgár is felidézte, mi történt aznap.
Szakértő: a Duna már alig hoz vizet, a fenékküszöb tartja életben a paksi erőmű vízellátását

Szakértő: a Duna már alig hoz vizet, a fenékküszöb tartja életben a paksi erőmű vízellátását

A Duna rendkívül alacsony vízszintje ellenére, a még épülő fenékküszöbnek köszönhetően, nem fenyegeti leállás a Paksi Atomerőművet. A visszaduzzasztásnak köszönhetően fél méterrel magasabb a vízszint, mint amennyit a jelenlegi vízhozam biztosíthatna. A helyzetről és a kilátásokról Aszódi Attila, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanára beszélt az InfoRádióban.
Tőzsdemúzeum: fejezetek a pesti börze történetéből (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

Tőzsdemúzeum: fejezetek a pesti börze történetéből (x)

Mikor kezdődött Pesten a tőzsdei kereskedés és milyen papírokat jegyeztek egykoron? Hogyan hatott a börze a századforduló gazdaság fejlődésére, és miként teljesített a magyar tőzsde nemzetközi összevetésben? S egyáltalán: milyen pénznemben bonyolították az adásvételeket Magyarország történetének különböző korszakai során?
VIDEÓ
Elfogy a magyar Kárpátalján? Brenzovics László, Inforádió, Aréna
Ukrajna: béke jön, vagy a háború legveszélyesebb szakasza? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Hitel vagy megtakarítás: hogyan dönt a magyar? Boczán Viktor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.07. szerda, 18:00
Oroszi Beatrix
országos tisztifőorvos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megreccsent az ukránok harci kedve, Putyin célkeresztjébe került Európa - Híreink az ukrán frontról szerdán

Megreccsent az ukránok harci kedve, Putyin célkeresztjébe került Európa - Híreink az ukrán frontról szerdán

Csökkent az ukránok harci kedve: már csak a lakosság 62%-a hajlandó a végsőkig harcolni az oroszok ellen, ami persze még mindig a többség - derül ki egy friss kutatásból. A napokban több szakértő, vezető is figyelmeztetett arra, hogy Oroszország fokozni fogja a hibrid támadásokat Európa ellen, tegnap egy ukrán szakértő arról beszélt, hogy akár Narva városát is megszállhatják az oroszok. Hajnalban súlyos rakétacsapás érte Kijevet, Ukrajna fővárosát. A donyecki fronton a helyzet hetek óta szinte változatlan: Zaporizzsjában és Harkivben vettek át pár kisebb falut az oroszok. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Láthatatlan veszély fojtogatja a magyarokat: ezekben a városokban a legdurvább most a helyzet

Láthatatlan veszély fojtogatja a magyarokat: ezekben a városokban a legdurvább most a helyzet

A napok óta tartó száraz és szélcsendes idő miatt az ország több nagyvárosában jelentősen romlott a levegőminőség.

BBC
Business Sport Travel Science
France halts use of stun grenades after boy's hand blown off in student protests

France halts use of stun grenades after boy's hand blown off in student protests

The step comes after several groups complained of police using disproportionate force towards teenagers.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 7. 14:30
Nepáli katasztrófa: a kormány lezárta a kutatást, három magyar is eltűnt
2026. október 7. 14:09
Ismeretlen eredetű tüdőgyulladás bukkant fel Oroszországban, lépett a WHO
×
×