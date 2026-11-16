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Nyitókép: pexels.com

Tömeggyilkossággal fenyegető tinédzsert vettek őrizetbe Lengyelországban

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Őrizetbe vettek Varsóban egy 16 éves orosz állampolgárságú iskolás fiút, aki tömeggyilkosság elkövetésével fenyegetőzött egy varsói iskolában – közölte hétfőn a lengyel rendőr-főkapitányság. Egy másik ügyben három lengyel fiatalkorút tartóztattak le neonáci tartalmak terjesztése miatt.

A közlemény szerint az orosz fiatal sok ember meggyilkolásával fenyegette az igazgatóságot és iskolatársait. A tanintézmény vezetése riasztotta a rendőrséget, amely az iskola területén őrizetbe vette a fiút, aki elismerte, hogy fenyegetőzött, de azt állította, hogy csak tréfának szánta.

A fiú mobiltelefonján a fasiszta rendszert népszerűsítő tartalmakat találtak, a közösségi médiában közzétett bejegyzéseiben pedig késeket és fegyverre emlékeztető tárgyakat ábrázoló fényképek is voltak.

A tömeggyilkossággal fenyegetés mellett a fiút szexuális jellegű bűncselekmény elkövetésével is gyanúsítják. A fiatalkorúak bíróságának döntése nyomán három hónapra előzetes letartóztatásba helyezik egy ifjúsági nevelőintézetben.

Tomasz Siemoniak belügyminiszter egy másik bűnügyről számolt be hétfőn: a belbiztonsági ügynökség (ABW) egy 16 éves és két 17 éves lengyel fiatalt vett őrizetbe, akik a közösségi médiában neonáci ideológiát terjesztettek. Arról is posztoltak, hogy „terrorcselekmények közvetlen végrehajtása céljából” miképp lehet előállítani házilag lőfegyvereket és robbanóanyagot – írta a tárcavezető az X-en.

Mariusz Marciniak, az észak-lengyelországi Gdanskban működő kerületi ügyészség szóvivője elmondta: a három fiú nemzetközi neonáci szervezet tevékenysége iránt érdeklődött.

A két idősebb fiú egyikét faji alapú gyűlöletkeltéssel és lőfegyverek házi előállításával gyanúsítják, valamint azzal, hogy ezeket egy „neonáci terrorszervezetnek” akarták átadni.

A másik két fiatalt egyebek mellett terrorcselekmények végrehajtására készülő, szervezett bűnözői csoportban való részvétellel gyanúsítják.

A két 17 évest előzetes letartóztatásba helyezték, 16 éves társukat ifjúsági nevelőintézetbe küldték.

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