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Donald Trump amerikai elnök portréja a haditengerészet Blue Ridge-osztályú Mount Whitney parancsnoki hajóján, a belgiumi Zeebrugge kikötõjében 2026. július 2-án. A Mount Whitney – amely 2018 óta az elsõ amerikai hadihajó Belgiumban – az amerikai függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulója alkalmából tartandó július 4-i ünnepségre érkezett a kikötõbe.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Matthys

Trump: ezer rakéta vár Iránra, ha megpróbálnak megölni

Infostart / MTI

Irán „teljes elpusztítását” helyezte kilátásba helyi idő szerint péntek éjjel Donald Trump amerikai elnök, amennyiben Teherán megpróbálná megölni az Egyesült Államok elnökét.

„Ezer, Irán felé irányított rakéta áll készen, és további ezrek indulnának, ha az iráni kormány beváltaná világszerte hangoztatott fenyegetését, és végezne vagy megpróbálna végezni az Egyesült Államok hivatalban lévő elnökével, jelen esetben VELEM” – szögezte le Truth Social nevű közösségi oldalán Trump.

A bejegyzést az elnök nem sokkal azt követően tette közzé, hogy lezárult Ali Hamenei, Irán volt vallási és politikai vezetőjének több napon át tartó temetési szertartása, amelyen többen a gyászoló tömegből Trump megölésére biztattak, megbosszulandó Hamenei halálát, akivel februárban amerikai-izraeli légicsapás végzett.

Hameneit pénteken helyezték végső nyugalomra az iráni Meshed városában, és bár Donald Trump korábban azt közölte, a megemlékezések idejére leállítanak minden harci cselekményt, a felek között a héten ismét fellángolt az erőszak.

Washington és Teherán június 18-án kötött egyetértési megállapodást annak érdekében, hogy lezárják az Irán ellen február 28-án, Izraellel közösen indított háborút.

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