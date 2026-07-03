Nem lesz kötelező a fékpedál az autókba

Az FMVSS, azaz a szövetségi gépjármű-biztonsági követelmények tárházának 135-ös pontja mondja ki, hogy kötelező minden gépjárműbe kézzel vagy lábbal működtethető fékpedál, illetve kar – írja a villanyautosok.hu. A hivatal most egy apró, de fontos változtatást javasol:

a jövőben azok a járművek, amelyeket kizárólag önvezetésre terveztek, felmentést kapnak ez alól.

A módosítás nem érinti azokat az autókat, amelyek egyébként vezethetőek ember által is – még akkor sem, ha képesek teljesen önvezető üzemmódra. De ha valamibe eleve nem terveztek kormányt és pedálokat, mert csak az AI vezetheti, akkor nem kell fékpedál.

A felmentés nem változtat a maximális fékúttal kapcsolatos előírásokon, azaz az önvezető robotaxiknak is meg kell tudniuk állni a megadott féktávolságon belül.

A hivatal már további szabályváltozásokat is javasolt, például könnyítene az ablaktörlők és páramentesítők szabályozásán is, hiszen az önvezető autóknál lehet, elég, ha a kamera kilát az üvegen, de a váltókra és a járművek ajtókeretén elhelyezett guminyomás-táblákra vonatkozó részeket is módosítani akarja.

A fékpedálokat érintő javaslat társadalmi egyeztetésen van, döntés július 27. után születhet.