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Nyitókép: Unsplash

Bíróság tiltotta el az államfőt az egyik közösségi oldal használatától Kolumbiában

Infostart / MTI

Egy kolumbiai bíró megtiltotta Gustavo Petro elnöknek, hogy az X közösségi hálózaton lévő fiókját választási célokra használja, négy nappal az elnökválasztás második fordulója előtt.

Gustavo Petro, aki nagyon aktív a közösségi médiában, több bejegyzést is közzétett a választásokkal kapcsolatban. Az államfő a baloldali jelöltet, Iván Cepedát támogatja, aki jobboldali riválisával, Abelardo de la Espriellával áll szemben.

Egy medellíni bíró úgy ítélte meg, hogy Petro bejegyzései ellentétesek a legfőbb közigazgatási bíróság egy korábbi határozatával, amely már korábban is elrendelte számára, hogy ne tegyen utalásokat a választásra az X-en. A bíró most elrendelte, hogy az államfő „tartózkodjon” a választási propaganda vagy olyan üzenetek terjesztésétől, amelyek célja valamelyik jelöltet előnyben részesíteni vagy hátrányosan megkülönböztetni.

Ez a tilalom vasárnap helyi idő szerint 16 óráig marad érvényben, amikor is bezárnak a szavazóhelyiségek.

A bíróság emellett megtiltotta Gustavo Petrónak, hogy az elnöki hivatal hivatalos csatornáit felhasználva választásokkal kapcsolatos témákat tárgyaljon, valamint hogy nemzeti és nemzetközi eseményeken azokra utaljon.

Gustavo Petro amellett, hogy bejegyzéseiben támogatta Iván Cepedát, bíráló megjegyzéseket tett annak riválisára. Tette azt anélkül, hogy nevén nevezte volna. Kedden például kijelentette, hogy az egyik jelölt bűncselekményt követ el azzal, hogy „üldözi” a baloldalt.

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