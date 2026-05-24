ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
358.71
usd:
309.16
bux:
129728.5
2026. május 24. vasárnap Eliza, Eszter
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
SAN DIEGO, CALIFORNIA - MAY 14: A United States Marine Corps Lockheed Martin F-35 Lightning II (Joint Strike Fighter) is flown by Marine Fighter Attack Training Squadron 502 out of Marine Corps Air Station Miramar on May 14, 2026 in San Diego, California. (Photo by Kevin Carter/Getty Images)
Nyitókép: Kevin Carter/Getty Images

Problémásak a britek méregdrága vadászbombázói

Infostart

Műszaki hiba miatt két F–35B Lightning típusú gépnek kellett kényszerleszállást végrehajtania az Azori-szigeteken. Már két hónapja vesztegelnek ott a vadászbombázók.

Már két hónapja vesztegel az Azori-szigeteken két, egyenként mintegy 88 millió fontot érő brit lopakodó vadászgép, amelyeknek az egyik gyárból Nagy-Britanniába tartó első útjukon kellett kényszerleszállást végrehajtaniuk műszaki hiba miatt – írja a Portfolio a The Telegraph beszámolója alapján.

Az F–35B Lightning típusú gépek a texasi Fort Worth-ben lévő üzemből tartottak az Egyesült Királyságba, amikor megtörtént a baj.

A meghibásodás miatt a Terceira-szigeten található Lajes repülőtéren kellett landolniuk a vadészgépeknek, azóta nem szálltak fel.

A két gép a tervezett 138 darabos flotta utolsó, 48 gépből álló szállítmányához tartozik, amelyből három másik gép korábban fennakadás nélkül megérkezett a norfolki RAF Marham légitámaszpontra.

A javítás költségei a Lockheed Martint terhelik. A javítás után a gépeket légi utántöltéssel juttatják el az Azori-szigetekről Nagy-Britanniába.

Tavaly is történt hasonló eset, amikor egy másik brit F–35B gép egy teljes hónapig vesztegelt egy indiai repülőtéren, miután műszaki hiba miatt kényszerleszállást hajtott végre Kerala államban. A flotta nagyon komoly problémákkal küzd. A Nemzeti Számvevőszék (NAO) tavalyi jelentése szerint a gépek az előírt küldetéseiknek mindössze egyharmadát voltak képesek teljesíteni. Ennek hátterében mérnökhiány, alkatrészproblémák és a súlyos tengeri korrózió áll.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Problémásak a britek méregdrága vadászbombázói

nagy-britannia

kényszerleszállás

vadászgép

műszaki hiba

azori-szigetek

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.25. hétfő, 18:00
Zsidai Zoltán Roy
gasztronómiai szakember, a Zsidai-csoport tulajdonosa, ügyvezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Valósággal özönlenek az amerikai rakéták a rivális nagyhatalom partjaihoz: Peking ennek nem fog örülni

Valósággal özönlenek az amerikai rakéták a rivális nagyhatalom partjaihoz: Peking ennek nem fog örülni

Tajvan megkapta az Egyesült Államoktól megrendelt összes TOW 2B és Javelin páncéltörő rakétát, amelyeket már szét is osztottak a harcoló alakulatok között - írta a Taiwan News.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Házassági vagyonjogi szerződés kötése: ezt tartalmazza, így néz ki a házassági szerződés minta

Házassági vagyonjogi szerződés kötése: ezt tartalmazza, így néz ki a házassági szerződés minta

Mutatjuk, mire jó a házassági vagyonjogi szerződés, mit tartalmaz egy házassági szerződés minta, és mitől lesz érvényes a megkötése.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Rubio says 'significant progress' made on Iran talks after Trump said deal 'largely negotiated'

Rubio says 'significant progress' made on Iran talks after Trump said deal 'largely negotiated'

Details of a potential deal to extend the current ceasefire are starting to emerge, as Iranian state media says the strait "would not return to its pre-war status".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 24. 11:40
Bejelentés várható az amerikai-iráni békéről
2026. május 24. 08:59
Szerbiában nem hezitál a hatalom a tüntetőkkel szemben
×
×