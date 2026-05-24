Problémásak a britek méregdrága vadászbombázói

Már két hónapja vesztegel az Azori-szigeteken két, egyenként mintegy 88 millió fontot érő brit lopakodó vadászgép, amelyeknek az egyik gyárból Nagy-Britanniába tartó első útjukon kellett kényszerleszállást végrehajtaniuk műszaki hiba miatt – írja a Portfolio a The Telegraph beszámolója alapján.

Az F–35B Lightning típusú gépek a texasi Fort Worth-ben lévő üzemből tartottak az Egyesült Királyságba, amikor megtörtént a baj.

A meghibásodás miatt a Terceira-szigeten található Lajes repülőtéren kellett landolniuk a vadészgépeknek, azóta nem szálltak fel.

A két gép a tervezett 138 darabos flotta utolsó, 48 gépből álló szállítmányához tartozik, amelyből három másik gép korábban fennakadás nélkül megérkezett a norfolki RAF Marham légitámaszpontra.

A javítás költségei a Lockheed Martint terhelik. A javítás után a gépeket légi utántöltéssel juttatják el az Azori-szigetekről Nagy-Britanniába.

Tavaly is történt hasonló eset, amikor egy másik brit F–35B gép egy teljes hónapig vesztegelt egy indiai repülőtéren, miután műszaki hiba miatt kényszerleszállást hajtott végre Kerala államban. A flotta nagyon komoly problémákkal küzd. A Nemzeti Számvevőszék (NAO) tavalyi jelentése szerint a gépek az előírt küldetéseiknek mindössze egyharmadát voltak képesek teljesíteni. Ennek hátterében mérnökhiány, alkatrészproblémák és a súlyos tengeri korrózió áll.