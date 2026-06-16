Távozik a magyar válogatott szövetségi kapitánya

Amint a szövetség honlapján kedden jelezte, a spanyol szakember 2019-től másodedzőként dolgozott a nemzeti csapat szakmai stábjában, 2022 tavasza óta pedig szövetségi kapitányként irányította a válogatottat. Vezetésével az együttes 2023-ban és 2025-ben világbajnoki nyolcadik, 2024-ben Európa-bajnoki ötödik, 2026-ban Európa-bajnoki tizedik, 2024-ben pedig – sikeres kvalifikációs tornát követően – olimpiai tizedik helyezést ért el.

Idén májusban azonban a válogatott a Szerbia elleni világbajnoki selejtezőt összesítésben egy góllal elveszítette, így nem jutott ki a 2027-es németországi, olimpiai kvalifikációs világbajnokságra.