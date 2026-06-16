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Az üzleti világ két szereplője kezet ráz.
Nyitókép: Getty Images/eyesfoto

A 4iG SDT belép a nem halálos védelmi eszközök fejlesztési piacára

Infostart

A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) előzetes megállapodást írt alá a brazil CONDOR Non-Lethal Technologies vállalattal a párizsi Eurosatory 2026 nemzetközi védelmi ipari kiállításon. Az együttműködés célja egy magyarországi közös vállalat, valamint egy európai piacot kiszolgáló regionális szakmai és tesztközpont létrehozása a nem halálos védelmi eszközök területén. A jelenlegi megállapodás a 2025 augusztusában aláírt szándéknyilatkozat megerősítése és az együttműködés további feltételeinek részletes rögzítése, amely a rendvédelmi eszközök területére is kibővíti a 4iG SDT hagyományosan katonai felhasználású fegyver- és lőszergyártási üzletágának képességeit.

Az együttműködés középpontjában a közép-kelet-európai régió első olyan szakmai és tesztközpontjának létrehozása áll, amely kifejezetten az arányos erőalkalmazást támogató, nem halálos védelmi megoldásokra fókuszál.

A központ európai szinten támogatná a honvédségi és rendvédelmi szervezeteket az eszközök megismerésében, tesztelésében, gyakorlati alkalmazásban, valamint a kiképzésben és felkészülésben – olvasható a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. sajtóközleményéen.

A tervezett közös vállalat nem halálos védelmi eszközök fejlesztésével, gyártásával és értékesítésével foglalkozna.

Ide tartozhatnak többek között a speciális lőszerek, pirotechnikai eszközök és intelligens védelmi megoldások – sorolják. Az európai gyártási kapacitás kiépítése hozzájárulhat a nem halálos, korlátozott sérülés okozására tervezett védelmi eszközök iránt folyamatosan növekvő kereslet kiszolgálásához és új piaci lehetőségeket teremthet a hazai és régiós beszállítók számára.

A több mint 160 terméket gyártó CONDOR Non-Lethal Technologies a nem halálos védelmi eszközök fejlesztésének egyik nemzetközileg meghatározó szereplője. Termékportfóliójába egyebek mellett gumilövedékek, könnygázgránátok, elektrosokk-eszközök és pirotechnikai termékek tartoznak. A vállalat több mint 80 országban van jelen, és az Egyesült Arab Emírségek vezető védelmi technológiai csoportja, az EDGE Group PJSC tagvállalata – zárul a közlemény.

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Kezdőlap    Gazdaság    A 4iG SDT belép a nem halálos védelmi eszközök fejlesztési piacára

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