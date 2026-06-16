Ilyés Ferenc: még nem dőlt el, hogy főállású kapitány lesz-e Chema Rodriguez utóda a férfi kézis válogatott élén

Chema Rodriguez hét évet töltött el a szövetség stábjában, ebből négyet vezető edzőként. Kiemelkedő eredményeket is elértünk vele az elmúlt években – mondta Ilyés Ferenc, a szövetség elnöke az InfoRádióban, hozzátéve: sajnos most nem úgy sikerült a világbajnoki selejtező, ahogy szerettük volna. A beszámolót meghallgatva

az elnökség rengeteg tényezőt megnézett, és ez alapján azt a döntést hoztuk, hogy megújulásra van szükség a férfi válogatottunknál

– mondta, hozzátéve: kell egy kis frissítés.

„Minden szempontot megnéztünk a jövőt is, úgyhogy azt gondolom, hogy ezt a döntést meg kellett hozni” – fogalmazott. Arról nem kívánt beszélni, hogy egyetértés volt-e ebben az elnökségben, annyit mondott, hogy „többször is összeültünk, többször átbeszéltünk minden szempontot, úgyhogy azt gondolom, megfontolt döntést hoztunk.”

„Chema Rodriguez elfogadta a döntést, sportemberhez méltóan úgy nyilatkozott, hogy nagyon sok köszönettel tartozik Magyarországnak, a játékosoknak, a szövetségnek. Ezt mi is így gondoljuk, sokkal tartozunk neki, hiszen mégiscsak hét év után távozik a szövetségi kapitány, és voltak olyan pillanatok, amiért köszönettel tartozunk neki, a szövetség is, az elnökség is, a játékosok is” – mondta a szövetség elnöke.

Az utódlást illetően szerencsére van egy szusszanásnyi időnk, hiszen a férfiválogatottnak legközelebb novemberben lesz összetartása.

Azon vagyunk, hogy mihamarabb utódot keressünk, és ha minták van, akkor a közvéleménnyel közöljük – mondta Ilyés Ferenc, azt is hozzátéve: még nem dőlt el, hogy főállású kapitányban gondolkodnak-e vagy nem. „Nagyon friss az információ arról, hogy megváltunk az eddigi kapitánytól, folynak a tárgyalások, keressük a jelölteket, és bízom benne, hogy mihamarabb megtaláljuk az utódot, hiszen bár messze van még ez a november, de az előkészítésnek el kell kezdődnie. Ami Chema Rodríguezt illeti, a magyar fél oldaláról nézve nincsen semmilyen kötöttsége, ha egyszer úgy dönt a következő időszakban, hogy magyar klubhoz szerződne vagy más válogatott kapitányi tisztségét látná el – válaszolta egy kérdésre Ilyés Ferenc, a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke az InfoRádióban.

A cikk Farkas Dávid interjúja alapján készült.