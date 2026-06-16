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Nyitókép: Pixabay

Új kedvenc születhet a Balatonnál

Infostart / MTI

Idén tizenkettedik alkalommal hirdette meg a Balatoni Kör az Év strandétele versenyt, amelynek újdonsága, hogy megválasztják az Év beach food palacsintáját is.

„Európa egyetlen beach food versenye nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az elmúlt évtizedben jelentősen bővüljön, izgalmasabbá, egészségesebbé és kreatívabbá váljon a balatoni gasztrokínálat” – közölte az üdülőrégió borászaiból, vendéglátósaiból, cukrászaiból álló szervezet.

Mint közleményük írták, az Év beach food palacsintája díj meghirdetésének célja a térség minőségi, kreatív és egészségesen korszerű palacsintakínálatának erősítése. A verseny szervezői megjegyezték, ezzel is a balatoni beach food létrehozását szeretnék ösztönözni, nem külföldi minták másolását.

Idén is külön lehet indulni strandbisztró és a strandbüfé kategóriában a kiírás szerint. Különdíjat nyerhetnek vegetáriánus, illetve vegán ételek, amely téren a szervezők különösen fontosnak tartják a balatoni kínálat erősítését.

Az Év strandétele versenyre nevező, az üdülőrégióban működő büféktől és éttermektől idén is elvárás, hogy gyorsan elkészíthető, egészséges, helyi alapanyagokat felhasználó, elvitelre is alkalmas ételek készüljenek, legyen az leves, főétel, desszert, vagy újragondolt klasszikus strandétel.

Hangsúlyozták, azok az ételek esélyesek a győzelemre, amelyeket bármelyik strandbüfében vagy tóparti bisztróban el lehet készíteni, így a receptet más helyek is átvehetik, ezzel megújítva a strandgasztronómiát.

Nevezni július 15-ig lehet a titkar@balatonikor.hu e-mail címen. Július végéig szakemberekből álló zsűri dönti el – a nevezőket felkeresve és egyéb kínálatát is megkóstolva - kik juthatnak döntőbe, az eredményhirdetés augusztus 6-án lesz – áll a közleményben.

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