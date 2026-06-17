Nem elég, hogy fáj, még drága is – brutál büntetést kapott a rendőr előtt felbukó rolleres

Egy férfi még 2024 szeptemberében bérelt ki egy elektromos rollert Budapesten, majd szinte azonnal elesett egy szolgálatot teljesítő rendőr előtt – írja a vezess.hu.

A Telex információi szerint a rolleres „jutalma” egy 1,8 millió forintos bírság lett, és a férfi jogosítványát is másfél évre bevonták.

Az eset a Puskás Ferenc Stadionnál történt az Istvánmezei úton, ami egy mérkőzés miatt éppen le volt zárva, így senki sem volt veszélyben – a rollerest kivéve.

Ő maga viszont súlyos sérülést szenvedett az esés következtében, a vállát meg is kellett műteni.

A család az idén év elején megszületett ítéletet igen szigorúnak tartotta, de tudomásul vette. Azon viszont alaposan megütköztek, hogy az ügyész a tárgyaláson további súlyosításért fellebbezett.

Fellebbezésében az ügyész arra alapozta a súlyosbítási indítványt, hogy a rolleres vérében 2,2 ezrelék volt az alkoholkoncentráció, ami több mint négyszerese a bűncselekményi szintnek. Továbbá

szerinte nem tekinthető enyhítő körülménynek, hogy a vádlott megsérült, sőt inkább súlyosító, lévén mégis csak sérüléssel járó baleset történt.

A férfi családja szerint a vádhatóság tovább nyújtotta a procedúrát. Ráadásul a hatályos KRESZ-ben a mai napig nincs tiszta és egyértelmű szabályozás az elektromos rollerekre. Az elsőfokú bíróság az ítélet indokolásában kizárólag korábbi eseti perekre és döntésekre hivatkozva állapította meg, hogy az elektromos roller gépi meghajtású járműnek minősül. A kialakult gyakorlat egyébként az, hogy aki ittasan vezet elektromos rollert, azt eltiltják a vezetéstől.