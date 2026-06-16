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Szakadt piros harisnyát és tűsarkút viselő hölgy.
Nyitókép: Getty Images/tekinturkdogan

Droggal hajtották uralmuk alá a nőket

Infostart / MTI

A házaspár drogot adott el a sértetteknek, ezzel vonták befolyásuk alá őket. Később prostitúcióra kényszerítették a nőket, az ebből származó pénzt pedig elvették tőlük.

Eljárás indult egy nő ellen, aki prostituáltak futtatásában vett részt, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását. A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője közölte: a megalapozott gyanú szerint a nő és férje 2023-ban több vármegye területén irányította és szervezte prostituáltak tevékenységét.

Grósz Tamás tájékoztatása szerint a házaspár rendszeresen drogot értékesített a sértetteknek, ezzel vonták befolyásuk alá őket. Ezután prostitúcióra kényszerítették a nőket, az ebből származó pénzt pedig elvették tőlük.

Az emberkereskedelem és kényszermunka bűntette és más bűncselekmény miatt indult bűnügyben az ügyészség a szökés-elrejtőzés, a büntetőeljárás meghiúsítása, valamint a bűnismétlés veszélye miatt indítványozta a gyanúsított letartóztatását, amit a Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája egy hónapra elrendelt.

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