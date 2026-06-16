Családja miatt fakadt sírva a zöld-foki válogatott hőse

A torna eddigi egyik legnagyobb meglepetésének számító eredményben kulcsszerepet játszott a 40 éves kapus, Vozinha, aki hét fontos védéssel óvta csapata kapuját, és teljesítményével kiérdemelte a mérkőzés legjobbjának járó elismerést.

A portugál másodosztályú Chaves játékosa azonban az ünneplés közepette sem tudott megfeledkezni családjáról. A találkozó után elárulta, hogy személyes okok miatt legközelebbi hozzátartozói nem lehettek jelen az Egyesült Államokban. Elmondása szerint a nagyszülei, akik felnevelték, már nem élnek, édesanyja pedig vízumproblémák és az utazás költségei miatt nem tudott eljutni a mérkőzésre.

„A meccs után sírtam, mert a nagyszüleim és az édesanyám sem lehettek ott velem ebben a pillanatban”

– fogalmazott a kapus.

Vozinha ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a siker az egész nemzeté. Köszönetet mondott a Zöld-foki-szigetek szurkolóinak, és kiemelte, hogy a játékoskeret hosszú évek munkájával jutott el erre a történelmi pillanatra – számolt be a Goal.com

A veterán hálóőr egyéni rekordot is felállított: 40 évesen és 12 naposan ő lett a legidősebb futballista, aki egy ország első világbajnoki mérkőzésén pályára lépett. A vb-k történetében nála idősebben csak az egyiptomi kapus, Essam El Hadary mutatkozott be, aki 45 évesen szerepelt először világbajnokságon 2018-ban.