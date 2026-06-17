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Egy nő a telefonjával játszik, miközben a vécén ül.
Nyitókép: Pexels

Mindössze ennyi időt lenne egészséges a WC-n ülve tölteni

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Sokan szinte el se tudnák képzelni, hogy a telefonjuk nélkül keressék fel a mosdót, pedig a „trónon” eltöltött túl sok idő kifejezetten káros lehet az egészségünkre.

A telefonok, okoseszközök a munkán túl a magánéletünk szerves részét is képezik: a közösségi média pörgetése általános szokásunkká vált és erről még akkor sem akarunk lemondani, amikor a mosdóba megyünk. Néhány rövid videó, az aktuális hírek böngészése még a WC-re is elkísér. Egy friss kutatás azonban ennek egészségügyi problémáira is rámutat – írja a promotions.hu.

Az orvosszakértők szerint ugyanis ideális esetben 2-5 percet kellene erre a tevékenységre fordítani. Azonban telefonnal a kezünkben ennek ideje jóval megnövekedik.

Egy amerikai kutatás során a tudósok azt vizsgálták, hogy összefügg-e az illemhelyen eltöltött idő az aranyér kialakulása között. 125 felnőtt bevonásával azt az eredményt kapták, hogy akik a vécére is magukkal vitték a telefont, azoknál 46 százalékkal megnőtt az aranyér kialakulásának esélye, mint akik e kis idő alatt nélkülözték a készüléket.

Persze nem a telefon az oka mindennek, de nagyon fontos lenne a tudatosabb felhasználás. A folyamatos tartalomfogyasztás, a pörgetés elvonja a figyelmüket, elveszíthetjük az időérzékünket. Amit csak néhány percként érzékelünk, az jóval több lehet. A hosszas toalettezés megnöveli a nyomást ezen a területen, az erek kitágulhatnak, begyulladhatnak, ami az aranyér kialakulását idézheti elő. A viszketés is kellemetlen tünet, de akár fájdalommal és vérzéssel is járhat.

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