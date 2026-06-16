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Nyitókép: Pixabay

Braunmüller Lajos: nem elég a hadsereget ráereszteni a vaddisznógyérítésre

Infostart / InfoRádió

Az Agárszektor főszerkesztője szerint a vaddisznók gyérítése csak átmeneti megoldást jelenthet abban, hogy az afrikai sertéspestis vírusa ne jusson át a házi sertésekbe. A telepeket kell nagyon szigorúan védeni. Emellett kiderült, hogy a kormány változtatást tervez.

Braunmüller Lajos szerint az afrikai sertéspestis vírusa 2018 óta van jelen Magyarországon a vaddisznókban, okozott is az állományban elhullást.

„Az ágazati szereplők azt próbálták meg minden erővel akadályozni, hogy a házi sertésekben is megjelenjen, mert nagyon komoly gazdasági károkat okoz. Ez 8 éven keresztül sikerült, főleg úgy, hogy ezeket a nagyon komoly, nagy sertéstelepeket elég jól őrzik, fekete-fehér öltözők vannak, fertőtlenítés után lehet bemenni. Most sajnos nem sikerült, bejutott egy vállaji telepre a sertéspestis. Ezen a telepen összesen 3000 állat van, kocák, szaporulataik, malacok, és hízók is; bizony ilyenkor az a protokoll, hogy minden állatot le kell ölni” – részletezte az InfoRádió megkeresésére az Agrárszektor főszerkesztője.

A vírus emberre nem veszélyes, akár még az állat húsát is lehetne fogyasztani, de az afrikai sertéspestises házisertések elhullanak.

Elmondása szerint vaddisznók gyérítése is csak átmeneti megoldást jelenthet. Vadász persze van elég, más a gond. Braunmüller Lajos beszélt Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszer-gazdasági miniszterrel, aki azt mondta, hogy valóban

néhány éve feladatuk a vadásztársaságoknak a gyérítés, amiért ellentételezést, díjazást is kapnak, de úgy tűnik, nem sikerült ezt úgy elvégezni, hogy érdemben gyérüljön a vaddisznóállomány,

ezért új alapra szeretnék helyezni a tevékenységet. A minisztériumban most megpróbálják a vadásztársaságokat más rendszerben ösztönözni arra, hogy gyérítsék a vaddisznóállományt.

Nagy port kavart az a kijelentés, hogy adott esetben, ha nincs siker, a hadsereget is bevetik.

„Nem arról van szó, hogy akkor a katonákat vezénylik ki, akik életükben nem vadásztak még, és gépfegyverrel lőnének vaddisznókra, hanem arról van szó, hogy a hazai honvédség állományában van körülbelül 1100 vadász” – mutatott rá.

Szakmai ellenérv, hogy a gyérítés ideiglenes hatású lehet csak, eredményes csupán a házi állomány védelme lehet.

Bízik benne, hogy sikerül elkerülni, hogy az unión kívüli államok leállítsák a magyar importot.

A cikk Kalapos Mihály interjúja alapján készült.

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Kezdőlap    Belföld    Braunmüller Lajos: nem elég a hadsereget ráereszteni a vaddisznógyérítésre

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