Négy gyereket hagyott magára az anya a játszótéren, a rendőrök vitték haza őket

Szombat este 22:00 után érkezett a bejelentés a BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság Tevékenység Irányítási Központba, hogy a XI. kerület Bartók Béla úton a pesti éjszakában szülői felügyelet nélkül van négy gyermek a játszótéren, az egyik ránézésre is alig 2 éves – számolt be róla Facebook-oldalán az Újbuda Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület.

Mint írják, a bejelentés valós volt, így az egyesület polgárőrei is a helyszínre mentek segíteni.

Az ekkor már hűvösebb kora nyári estén a mindössze 2 éves gyermeken csak egy body volt

–írja az egyesület. A gyerekek a rendőröknek elmondták, hogy édesanyjuknak valami dolga akadt és azt mondta nekik, hogy addig maradjanak ott a játszótéren amíg jónak gondolják. Megadták a rendőröknek az édesanyjuk telefonszámát is, akik így tudtak vele beszélni. Ezután az édesanya elindult hazafelé.

A rendőrök és a polgárőrök a gyerekeket és kerékpárjukat, kismotorjukat hazaszállították és épségben átadták az anyának. Hozzáteszik: a rendőrség a további szükséges intézkedéseket már aznap megtette.