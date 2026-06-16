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Nyitókép: Pixabay

K&H: erre költik a fiatalok a munkáshitelt

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A pénzintézet friss adatai szerint az igénylők legfőképp autót vásárolnak a munkáshitelből, az ingatlancélú felhasználás csak a második helyen áll.

Több mint 30 milliárd forint értékben helyezett ki munkáshitelt a K&H a konstrukció 2025-ös indulása óta, az MNB adataival összevetve ez 14-15 százalékos piaci részesedést jelent. Az egy szerződésre jutó átlagos hitelösszeg megközelíti a 3,9 millió forintot, ami arra utal, hogy az ügyfelek többsége közel a maximálisan elérhető összeget veszi igénybe – írja a Portfolio.

A pénzintézet lakossági hitelezési vezetője, Rácz Tamás szerint az igénylők körében messze a legnépszerűbb az autóvásárlásra való felhasználás, az ügyfelek 41 százaléka ezt jelölte meg. A második helyen az ingatlancélú felhasználás áll, ezt 24 százalék jelölte az igényléskor. Viszont nem elsősorban önerőként használják a fiatalok, hanem inkább olyan élethelyzetek finanszírozását segíti, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a munkavállaláshoz, az önálló életkezdéshez vagy a mobilitás növeléséhez.

Különbségeket figyeltek meg a regionális felhasználásban is: Budapesten regisztrálták a legtöbb igénylést, ugyanakkor a főváros súlya a munkáshitel esetében valamivel kisebb, mint a személyi kölcsönök piacán. Ez azt jelzi a bank közleménye szerint, hogy a munkáshitel iránti kereslet földrajzilag kiegyensúlyozottabban oszlik meg.

A konstrukció indulását követően a keresletben is fokozatos mérséklődést figyelt meg a pénzintézet: az év első hónapjaiban, februárban és márciusban átmeneti élénkülés volt tapasztalható, ezt követően azonban ismét csökkenő érdeklődés mutatkozott. A tendencia összhangban van a támogatott hitelkonstrukcióknál általánosan megfigyelhető mintázattal, amely szerint a bevezetést követő kiemelkedő keresletet később mérsékeltebb aktivitás váltja fel.

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Kezdőlap    Gazdaság    K&H: erre költik a fiatalok a munkáshitelt

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