Átírná az egyik fontos különadó szabályait a kormány

A javaslat szerint a 2 és 5 amerikai dollár közé eső árkülönbözetre az adókulcs 50 százalék, az 5 amerikai dollár feletti árkülönbözetre marad 95 százalék. A változást első alkalommal a 2026 augusztusi kötelezettségre kell alkalmazni.

A közzétett szöveg szerint a nemzetközi energiapolitikai helyzet, az energiaárak tartós ingadozása, valamint az európai és globális gazdasági folyamatok miatt kialakult piaci bizonytalanság indokolttá teszi a kőolajtermék-előállítót terhelő különadó felülvizsgálatát. Az Országgyűlés a gazdasági stabilitás erősítése és a rendkívüli piaci körülményekből eredő költségvetési kockázatok kezelése céljából alkotja a törvényt.

Az előzetes hatásvizsgálat szerint az intézkedés idén 6,25 milliárd forinttal, jövőre pedig újabb 15 milliárd forinttal javítja a költségvetési egyenleget.