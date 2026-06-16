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Üzemanyagárakat jelzõ totemoszlop a Mol töltõállomásán a fõvárosi Kerepesi úton 2026. március 10-én. A benzin és a gázolaj esetében is védett árat vezetett be a kormány, az intézkedés éjféltõl lépett életbe. A benzin esetében a védett ár 595, a gázolaj esetében 615 forint literenként, e fölé nem mehetnek a kiskereskedelmi árak. A védett ár csak a magyar rendszámmal és magyar forgalmival rendelkezõ gépjármûvekre vonatkozik.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Átírná az egyik fontos különadó szabályait a kormány

Infostart / MTI

Sávossá alakítanák az olcsóbb orosz Urál és a drágább Brent kőolaj közötti árkülönbözet utáni adót, a különadót kiterjesztenék a 2 és 5 amerikai dollár közé eső árkülönbözetre, illetve a 2027-es adóévre is – derül ki a kormány honlapján társadalmi egyeztetésre kedden közzétett törvényjavaslatból.

A javaslat szerint a 2 és 5 amerikai dollár közé eső árkülönbözetre az adókulcs 50 százalék, az 5 amerikai dollár feletti árkülönbözetre marad 95 százalék. A változást első alkalommal a 2026 augusztusi kötelezettségre kell alkalmazni.

A közzétett szöveg szerint a nemzetközi energiapolitikai helyzet, az energiaárak tartós ingadozása, valamint az európai és globális gazdasági folyamatok miatt kialakult piaci bizonytalanság indokolttá teszi a kőolajtermék-előállítót terhelő különadó felülvizsgálatát. Az Országgyűlés a gazdasági stabilitás erősítése és a rendkívüli piaci körülményekből eredő költségvetési kockázatok kezelése céljából alkotja a törvényt.

Az előzetes hatásvizsgálat szerint az intézkedés idén 6,25 milliárd forinttal, jövőre pedig újabb 15 milliárd forinttal javítja a költségvetési egyenleget.

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