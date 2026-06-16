Terroristákra csapott le az FBI, a fővárosban terveztek merényletet

Washingtonban tervezett terrortámadás elkövetésére készülő csoport tagjait vették őrizetbe az amerikai szövetségi hatóságok – jelentette be a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) kedden.

A bejelentés szerint a csoport tagjai a Fehér Ház területén és közvetlen közelében vasárnap tartott nagyszabású küzdősportgála, a UFC Freedom 250 című tömegrendezvény résztvevőit vették célba a több elemből álló terrorcselekménnyel.

A nyomozók négy nappal a tervezett támadás előtt szereztek tudomást a szervezkedésről egy zárt Signal-csoportban zajló üzenetváltás révén - áll a tájékoztatásban. Közölték, hogy

eddig a szervezkedés 23 résztvevőjét azonosították több állam területén, és hétfőig öt ember vettek őrizetbe.

A nyomozásról beszámoló illetékesek elmondták, hogy az elkövetők a terrorcselekmény első szakaszában robbanóanyaggal megrakott drónokat terveztek az elnöki hivatal közelében álló épületeknek vezetni annak érdekében, hogy pánikot keltsenek az összegyűlt többtízezres tömegben, és a hatóságokat beavatkozásra késztessék. A támadás második részében a zavart kihasználva a sporteseménynek helyszínt adó fehér házi területet akarták támadás alá venni, ahol az aréna állt, amelyben mintegy 4300 meghívott vendég gyűlt össze, és Donald Trump elnök, valamint családtagjai tartózkodtak.

A hatóságok későbbre ígértek részleteket a nyomozás megállapításairól, az eddigi feltételezések szerint az elkövetők amerikaiak, az egyik őrizetbe vett gyanúsított kihallgatásakor azt állította, hogy a „kapitalista elitek” és „milliárdosok” voltak a célpont.

„Köszönhetően az FBI, a partnerei és az igazságügyi minisztérium gyors beavatkozásának több állam területén, számos személy őrizetben van, és a feltételezett támadásokat sikerült időben megelőzni”

– írta Kash Patel, a Szövetségi Nyomozó Iroda igazgatója kedden kiadott közleményében. JD Vance alelnök „összehangolt terrorcselekménynek” nevezte a megakadályozott bűncselekményt.