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A drónnal készült felvételen tűzijáték Budapesten az államalapítás és államalapító Szent István király ünnepén 2024. augusztus 20-án. Az előtérben a Szent István-bazilika látható.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Először beszélt a kormány az idei tűzijáték sorsáról

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Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár elmondta, idén sem marad el az augusztus 20-i tűzijáték Budapesten. Ezúttal kisebb és olcsóbb bemutatóra lehet számítani, de az a céljuk, hogy azok is láthassák, akiknek korábban erre nem volt lehetőségük.

Nagy Ervin, aki benne van az idei augusztus 20-i programokat szervező munkacsoportban, az RTL Híradónak válaszolt, szerinte idén is lesz tűzijáték Budapesten.

Az államtitkár hozzátette, biztos, hogy olcsóbb lesz, „olyan szempontból, hogy azok a cégek eltűnnek Magyarországról, akik mindig levették a sápot és mindig kivették az extra profitot”. Azt egyelőre nem tudta megmondani, mennyibe kerülhet az idei tűzijáték.

Hozzátette, az a céljuk, hogy minél többen részt tudjanak venni az ünnepi eseményeken, és azok is láthassák a tűzijátékot, akiknek ebben nem volt részük korábban.

Tavaly több vidéki helyszínen nem volt tűzijáték. Cegléden, Miskolcon, Esztergomban és Győrben spórolás miatt vagy állatvédelmi szempontból maradt el.

„Ha picit esetleg rövidebb lenne és egy-két extrább helyen is fel lehetne lőni látványosságokat, mondjuk egy gyermekvédelmi intézménynél, szerintem az nagyon szép gesztus lenne a részünkről, hogy olyan gyerekek is láthassák, akik soha életükben nem részesültek ebben. Lehet, hogy egyszerűbb, ha segítünk nekik ahhoz, hogy a budapesti tűzijátékra fel tudjanak utazni” – idézi szavait az Index.

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Kezdőlap    Belföld    Először beszélt a kormány az idei tűzijáték sorsáról

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