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Didier Deschamps, a francia válogatott szövetségi kapitánya a labdarúgó Bajnokok Ligája elõdöntõjének Paris Saint-Germain - Arsenal visszavágó mérkõzése elõtt a párizsi Parc des Princes Stadionban 2025. május 7-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Mohamed Badra

Didier Deschamps meglepő kijelentést tett a vb-esélyekről

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A francia válogatott kedd este Szenegál ellen lép pályára.

Noha a legutóbbi, 2022-es világbajnokságon az akkor címvédő Franciaország egészen a döntőig menetelt – ahol végül büntetőkkel Argentína győzött 4–2-re –, és mai is az egyik legimpozánsabb kerettel büszkélkedhet, szövetségi kapitányuk Didier Deschamps Spanyolországot tartja a 2026-os torna legesélysebbjének – írja a Goal.com.

A kedd este, magyar idő szerint 21 órakor kezdődő Szenegál elleni mérkőzés előtt úgy nyilatkozott a sajtónak:

„Ha van favorit, az Spanyolország, annak ellenére, hogy Franciaország jogosan igyekszik megnyerni a vb-címet ismét. De még hosszú út áll előttünk.

A francia válogatottban rengeteg a potenciál, még egy keretátalakítással is, de ettől még nem tekintem többre a többi csapatnál. De az egyértelmű favorit Spanyolország, ebben nincs kétségem.”

Deschamps taktikai terveiben továbbra is kulcsszerepet játszik Ousmane Dembélé, aki egy kiemelkedő szezont követően érkezett a nemzeti csapathoz, miután a Paris Saint-Germainnel ismét Bajnokok Ligáját nyert, és az Aranylabdát is kiérdemelte. A szövetségi kapitány ugyanakkor a támadó korábbi sérülékenységére is felhívta a figyelmet, ami a zsúfolt versenynaptár miatt aggodalomra adhat okot.

Esti ellenfelükről azt mondta: „Szenegál az egyik legjobb csapat; minden megvan bennük, ami kell: a legjobb klubokban játszó játékosok,kiváló fizikai és technikai adottságokkal.” „Tudjuk, mire számíthatunk, és ők is. Magas szintű összecsapás lesz.” A bosszúvágy viszont nem hatja őket – jegyezte meg a francia mester, utalva arra, hogy 2002-ben az afrikai nemzet a nyitómeccsen mindenki döbbenetére 1–0-ra legyőzte az akkori címvédőt.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Didier Deschamps meglepő kijelentést tett a vb-esélyekről

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