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Close up of an evidence marker and blood splatter at a crime scene, hand placing more markers in the background.
Nyitókép: Illusztráció (powerofforever/Getty Images)

Kivégzés a parkolóban – több lövéssel öltek meg egy orosz férfit

Infostart / MTI

Meggyilkoltak egy 44 éves orosz állampolgárt a kelet-lengyelországi Biala Podlaskában – a Rzeczpospolita lengyel napilap hírportálján hétfő este megjelent cikk szerint a Lengyelországban élő, Szemjon Szkrepeckij művésznéven szereplő orosz ellenzéki karikaturista és performer az áldozat.

A férfit hétfő délelőtt lőttek agyon rendőrségi közlemény szerint. A hatóságok később közölték: az áldozat egy 44 éves orosz állampolgár. Személyazonosságát hivatalosan nem erősítették meg.

A Rzeczpospolita a helyi médiára hivatkozva azt írta: a támadó egy lakótelepi parkolóban odament Szkrepeckijhez, és több lövést is leadott rá.

Az elkövető elmenekült, a rendőrség körözést indított, úttorlaszokat emeltek, közúti ellenőrzéseket folytatnak, szemtanúkat hallgatnak ki.

„Olyan volt, mint egy kivégzés. Néhány lövés közelről, majd egy végső lövés”

– nyilatkozott az egyik nyomozó az onet.pl lengyel hírportálnak.

Az onet.pl szerint Szemjon Szkrepeckij, polgári neve Robert Kuzovkov, 1981-ben született, és 2021-ben menekült Lengyelországba, mert hazájában politikai üldöztetéstől tartott. Ismert volt a közösségi médiában közzétett, performanszait rögzítő filmekről, amelyekben az orosz politikai elitet, köztük Vlagyimir Putyin orosz elnököt bírálta, és kigúnyolta például Ramzan Kadirov csecsen vezetőt is.

Agnieszka Romaszewska-Guzy, a Lengyelországból fehérorosz nyelven sugárzó Belsat TV volt igazgatója az X-en azt írta: Szkrepeckij egyúttal felkerült az Ukrajna ellenségeit listázó Mirotvorec (Béketeremtő) nevű, civil aktivisták által működtetett honlapra is.

„Putyin fizetett bérgyilkosai eddig még nem járkáltak Lengyelországban lőfegyverrel, hogy megöljék a menedéket keresőket és lázadókat” – kommentálta Romaszewska a történteket.

Jacek Dobrzynski, a lengyel titkosszolgálatokat felügyelő miniszter szóvivője hétfőn a wp.pl hírportálnak elmondta: a nyomozás során a rendőrség szorosan együttműködik a belbiztonsági ügynökséggel (ABW). „Rendkívül komolyan vesszük ezt az ügyet” – hangsúlyozta Dobrzynski.

(A nyitókép illusztráció.)

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gyilkosság

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lengyelország

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