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Nyitókép: Jackal Pan/Getty Images

Bicegni kezdett a kínai gazdaság – itt az oka

Infostart / MTI

Felemás májusi kínai makrogazdasági adatokat közölt a statisztikai hivatal kedden. A kiskereskedelmi forgalom több mint három év után először esett vissza, a beruházások csökkentek, az ipari termelés növekedési üteme ugyanakkor gyorsult, a munkanélküliég mérséklődött.

A kiskereskedelmi forgalom a várt 0,3 százaléknál erőteljesebben, 0,6 százalékkal csökkent májusban éves szinten az áprilisi 0,2 százalékos növekedést követően. Ez volt az első éves csökkenés 2022 decembere óta. Ebben szerepet játszott például, hogy májusban 16,1 százalékkal zsugorodtak a belföldi autóeladások, míg a háztartási gépek értékesítése 15,6 százalékkal esett.

Havi szinten a kiskereskedelmi forgalom 0,38 százalékkal csökkent májusban, így már a harmadik egymást követő hónapban mértek zsugorodást.

Eközben az ipari termelés májusban 4,5 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, ami gyorsulás az áprilisi 4,1 százalék bővüléshez képest és meghaladta a piaci várakozásokban szerepelt 4,3 százalékot. Az idei első öt hónapban az ipari termelés 5,4 százalékkal nőtt.

A beruházási adatok jóval rosszabbak lettek a vártnál.

Az állóeszköz felhalmozás 4,1 százalékkal esett vissza az idei első öt hónapban a négyhavi 1,6 százalékos csökkenést követően. Elemzői várakozások átlagában a ténylegesnél szerényebb, két százalékos visszaesés szerepelt.

Gyorsult az ingatlanberuházások visszaesése, az idei első öt hónapban 16,2 százalék volt a csökkenés a tavalyi év azonos időszakához képest, miután az első négy hónapban szerényebb, 13,7 százalék esést mértek.

A statisztikai hivatal adatai szerint az áprilisi 5,2 százalékról májusra 5,1 százalékra csökkent a munkanélküliségi ráta Kínában.

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