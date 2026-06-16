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2026. június 16. kedd Jusztin
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Az iráni Mohammad Mohebbi, miután megszerezte csapata második, egyenlítõ gólját a 2026-os labdarúgó-világbajnokság G csoportja elsõ fordulójának Irán-Új-Zéland mérkõzésén az inglewoodi SoFi Stadionban a 2026. június 15-én.
Nyitókép: Jae C. Hong

Segítséget vár „a világbajnokság legelnyomottabb csapata”

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Az iráni válogatott kénytelen volt „azonnal” elhagyni az Egyesült Államokat, miután 2-2-es döntetlent játszott Új-Zélanddal a torna nyitányán.

Az új-zélandi válogatott Eli Just duplájával kétszer is vezetett, végül csak 2–2-es döntetlent játszott Iránnal kedden a tengerentúli labdarúgó-világbajnokság G csoportjában, Los Angelesben. Bár az irániak abban bíztak, hogy a meccs utáni napon a kaliforniai városban ejthetik meg a regenerációt szolgáló foglalkozást, a lefújás után két órával vissza kellett térniük a mexikói bázisukra.

A játékosokat érő fizikai és mentális terhelés miatt Amir Galenoei, az iráni szövetségi kapitány élesen bírálta a csapat utazási programját, amely szerinte jelentősen megnehezíti a megfelelő regenerációt. Kifogásolta, hogy a válogatott rengeteg időt tölt repülőutakkal, miközben alig marad lehetőség a pihenésre a mérkőzések között. Elmondása szerint a legutóbbi találkozó után is azonnali visszautazásra kötelezték őket a tijuanai edzőtáborba, ami komoly aggodalommal tölti el a szakmai stábot.

„Azt hiszem, talán a mi csapatunk a legelnyomottabb csapat az egész világbajnokságon”

– idézi szavait a Goal.com.

Az iráni küldöttség már korábban is felemelte a hangját, mivel a szövetség elnöke, valamint a menedzsment több tagja sem kapott vízumot, miután az Egyesült Államok háborúban áll az ázsiai országgal.

Az Új-Zéland elleni meccs után a FIFA elnöke, Gianni Infantino bement az irániak öltözőjébe, és jelezte, hogy tisztában van a csapatot érintő nehézségekkel. „Megértelek titeket, és tudom, min mentek keresztül. De mindennél erősebbek vagytok, és erős üzenetet küldtök az egész világnak” – hangzottak a FIFA-elnök szavai.Galenoei kapitány ezek után Infantinónak is jelezte, hogy azt várják, hogy a FIFA kiálljon értük – idézi a 24.hu.

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