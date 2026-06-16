Trump: Oroszországnak meg kell állapodnia Ukrajnával – a nap hírei

Egy perces csenddel rótták le tiszteletüket az 56-ös hősök előtt az Országgyűlésben a képviselők az 56-os vértanúk emléknapján. Magyar Péter kormányfő úgy fogalmazott: a nemzeti katarzis napja volt az újratemetés és nemcsak Orbán Viktor történelmi beszéde miatt, amit az elmúlt évtizedekben aprópénzre váltott, hanem Szeles Erika, Mansfeld Péter, Angyal István és más hősök miatt.

Bejelentette a Mol, hogy megszületett a részvényesi megállapodás a Szerbiai Kőolajipari Vállalat irányításáról a szerb kormánnyal – írja a Portfólió. A Mol várhatóan megvásárolja a NIS 56,15 százalékos részesedését az orosz Gazpromnyefttől. Ha többségi tulajdonossá válik, a Mol-csoport biztosítani fogja a kőolajipari vállalat fejlesztését.

Már a héten olcsóbb lehet a védett árnál a kutakon a benzin és a gázolaj a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt– írta közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. A védett ár jelenleg a benzin esetében 595, a dízelnél 614 forint.

Sávossá alakítaná és a jövő évre is kiterjesztené a Molt terhelő különadót a kormány. A társadalmi egyeztetésre bocsátott törvénymódosítás szerint már hordónként 2 dolláros Brent-Ural árkülönbözet felett is adófizetési kötelezettség keletkezne, szemben a jelenlegi 5 dolláros küszöbbel. Az új rendszerben a 2 és 5 dollár közötti sávra 50, az 5 dollár feletti részre továbbra is 95 százalékos adókulcs vonatkozna.

Áprilisban ismét deficitbe fordult a folyó fizetési mérleg a jelentős márciusi többlet után - a Magyar Nemzeti Bank előzetes adatai alapján. A folyó mérleg márciusban 714 millió euró aktívummal zárt, áprilisban pedig 200 millió euró hiányt mutatott.

A Tisza kezdeményezésére sürgősségi eljárásban tárgyalja az Országgyűlés az uniós forrásokhoz szükséges javaslatcsomagot. A Fidesz nem értett egyet a gyorsított eljárással.

A vagyonnyilatkozati rendszer további szigorítását kezdeményezte a főpolgármester. Karácsony Gergely szerint jelenleg indokolatlan különbség van a parlamenti képviselők és az önkormányzati tisztségviselők vagyonnyilatkozati kötelezettségei között.

Az Állami Számvevőszék elnöke kezdeményezte az Integritás Hatóság elnöke jogviszonyának megszüntetését a Fővárosi Törvényszéken. Ennek oka, hogy a hatóság elnöke vádat emeltek ellen hivatali visszaélés és közokirat-hamisítás vádjával. Biró Ferenc tagadja a vádakat.

Az új magyar egészségügyi rendszer alapja az őszinteség, az átláthatóság és a szakmaiság lesz – jelentette ki az egészségügyi miniszter Luxembourgban, az uniós egészségügyi miniszterek tanácskozására érkezve. Hegedűs Zsolt szerint olyan rendszert kívánnak kialakítani, amely az értékekre és a minőségre épül, nem pedig a mennyiségi szemléletre.

Az Országos Mentőszolgálat teljes átvilágítását nevezte az idei év legfontosabb feladatának a szervezet megbízott főigazgatója. Constantinovits Miklós az M1-en azt mondta: a szervezet működésének részletes felmérése nélkülözhetetlen a további fejlesztésekhez.

Radikális árcsökkenést hozott a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság élelmiszercsomag-beszerzéseinél az Integritás Hatóság ellenőrzése. A hatóság szerint a főigazgatóság korábban csaknem háromszoros áron szerezte be az adománynak szánt élelmiszereket.

Négy győri egyesület ellen indított nyomozást a Nemzeti Kulturális Alap támogatásainak ügyében a NAV, költségvetési csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt. Tavaly év végén és januárban több mint 100 millió forint közpénz jutott az alapból 4 helyi, értelmezhető tevékenységet nem végző egyesületnek.

Eközben sürgős egyeztetéseket vár a kormánytól Győr polgármestere, mert a város rövid távon is komoly pénzügyi döntések előtt áll. Pintér Bence szerint ha be kell fizetniük a szolidaritási hozzájárulást, az a közszolgáltatások leállásával járhat.

Vis maior helyzetet hirdetett ki a tavasz fagykárra az agrárminiszter 2026. március 1. és május 14. közötti időszakra, az ország teljes területére 12 járás kivételével. A tárcavezető korábban bejelentette, folyamatosan mérik fel a vasárnapi vihar okozta mezőgazdasági károkat, és a cél az, hogy az érintett gazdák minél gyorsabban segítséget kapjanak. Ezen túl felülvizsgálják a jégkármérséklő rendszer működését.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal közlése szerint már nem mutatható ki határértéket meghaladó alkilbenzol-szennyeződés azokon a Szeged környéki területeken, ahová a BYD beruházásának helyszínéről szállítottak termőtalajt. A hatóság szerint a területek a továbbiakban ismét termőföldként használhatók, és az eljárást lezárták.

Továbbra is Mészáros Lőrinc vezeti a leggazdagabb magyarokat összesítő listát. Vagyona egy év alatt 182 milliárddal, 1604 milliárd forintra nőtt. A 100 leggazdagabb magyar 2026 magazin összesítése alapján a 2. helyen sem történt változás a tavalyihoz képest: Csányi Sándor, az OTP igazgatóságának elnöke becsült vagyona 820 milliárdról 935 milliárd forintra nőtt.

Oroszországnak meg kell állapodnia Ukrajnával – jelentette ki az amerikai elnök a G7-csúcstalálkozón, ahol a háború lezárását sürgette. Donald Trump a franciaországi Evianban tartott találkozón beszélt, miután egyeztetett az ukrán elnökkel. Volodimir Zelenszkij személyes találkozót javasolt az orosz elnökkel az Egyesült Államokban, de elutasító választ kapott Moszkvából.

Pénteken a nukleáris ellenőrzések kezdési dátumát is bejelentik az Irán és Egyesült Államok közötti megállapodás hivatalos genfi aláírási ceremóniája után – közölte az amerikai alelnök. JD Vance a Fox Newsnak arról is beszámolt, hogy a közel-keleti háborút lezáró megállapodás részeként visszatérhetnek Iránba az atomellenőrök.

A Hormuzi-szoros újranyitása után két hónapon belül helyreállítaná Katar az LNG-export 80 százalékát. Katar a világ legnagyobb LNG-termelője.

Az amerikai elnök bírálta Izrael libanoni stratégiáját, és azt javasolta, hogy a Hezbollah elleni fellépésben inkább Szíriának kellene szerepet vállalnia. Donald Trump a G7-csúcstalálkozón elhangzott nyilatkozataiban úgy fogalmazott: Izrael túl sok pusztítással járó módszereket alkalmaz, miközben civil áldozatok is vannak.

Az RMDSZ nem lép be egy Adrian Veștea vezette bukaresti kormányba - jelentette be Csoma Botond frakcióvezető. Úgy értékelték, hogy egy ilyen kabinetnek nincs stabil és átlátható parlamenti támogatottsága. Emellett olyan, a szélsőjobboldali pártok színeiben megválasztott, időközben a függetlenek padsoraiba átült képviselők támogatására szorul, akikkel az RMDSZ nem akar közösséget vállalni.