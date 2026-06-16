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Nyitókép: Getty Images/ wera Rodsawang

Újabb kiadványoktól bocsátanak el dolgozókat a Mediaworksnél

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A PestiSrácok összes dolgozóját elküldik, de a lap nem biztos, hogy megszűnik. A Világgazdaságnál is elkezdték behívni az embereket.

Csoportos létszámleépítés keretében a PestiSrácok című lap összes munkavállalóját elbocsátja a Mediaworks – nyilatkozta a 24.hu-nak a fideszes lap felelős szerkesztője. Huth Gergely elmondta: csaknem húsz munkavállalót érint a döntést, ami egy hónap múlva lép hatályba. Ez azonban szerinte még nem jelenti azt, hogy a lap is megszűnik, tárgyalnak a tulajdonossal, hogy tovább működtethessék az újságot. Szerinte erre „olvasói segítséggel” reális esély van. Tárgyalnak a lap visszavételéről is.

A Forbes pedig azt írta, hogy a vg.hu-nál (amely egyfajta központi gazdasági szerkesztőségként működött az utóbbi időben a Mediaworksnél) sorban küldik el a kollégákat, akiket reggel 9-re hívtak be a Mediaworks budapesti, Üllői úton található irodájába, ahol az IT-osztály bármiféle előzetes jelzés nélkül elkezdte összeszedni a munkatársak laptopjait és monitorjait. A lap úgy tudja, az elsők között küldték el a szerkesztőségi asszisztenst, ezután következett a portál főszerkesztője, majd az olvasószerkesztők, korrektorok. Az elbocsátás érinti a fotószerkesztőt és több newsroomost is. A lapnak nyilatkozó egyik újságíró szerint korrekt módon történt a felmondás, a dolgozók kapnak végkielégítést, és kifizetik nekik a bennmaradó szabadnapokat is.

A Mediaworks portfóliójába több mint 70 médiatermék tartozik, köztük az Origo, a Magyar Nemzet, a Hír TV, a Pesti Srácok, a vg.hu, valamint megyei lapok, mindemellett nyomdáik is vannak, például korábban a Népszavát is ezek egyikében nyomták.

Hétfőn derült ki, hogy

kedden már nem jelenik meg a Bors napilap, valamint megszűnik több megyei napilap, a ripost.hu és a metropol.hu is

(utóbbi nyomtatott változata már hetekkel korábban megszűnt), a változások rengeteg dolgozó elbocsátásával járnak.

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Kezdőlap    Belföld    Újabb kiadványoktól bocsátanak el dolgozókat a Mediaworksnél

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