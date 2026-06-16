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Nyitókép: Unsplash

Agresszív kéményseprési csalók is megjelentek, de nem szabad bedőlni nekik

Infostart / InfoRádió

Hamarosan beköszönt a nyári forróság, mégis most érdemes ellenőriztetni a kéményeket. Eltérő szabályok érvényesek azonban az ellenőrzésre és a vizsgálatra.

Ahogyan télikabátot sem a tél elején érdemes vásárolni, hanem tavasszal, ugyanúgy kéményseprőt sem az első őszi befűtés időszakában érdemes hívni, hanem a fűtési szezon után. A nyár az optimális időszak erre, hiszen a nyári szabadságolások miatt előre tudhatja mindenki, hogy mikor lesz otthon, könnyebb olyan időpontot találni, amikor fogadják a kéményseprőt. Sőt, ilyenkor a kéményseprők is kevésbé vannak leterhelve, sokkal hamarabb lehet időpontot egyeztetni velük, mintha ősszel szeretné valaki a kéményseprőket fogadni – mondta az InfoRádióban Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.

Kiemelte: ha nincs cég bejegyezve az adott helyre, akkor

családi házakhoz a kéményseprő nem megy ki automatikusan, időpontot kell velük egyeztetni, és ez a szolgáltatás ingyenes.

A fűtéstípustól függően az ellenőrzéseknek más a gyakorisága.

  • Szilárd tüzelő esetén évente egyszer ingyenes magánszemélyeknek a kéményseprés, kéményellenőrzés,
  • gáz használata esetén pedig kétévente egyszer ingyenes, és érdemes is élni ezzel a lehetőséggel a szóvivő tanácsa szerint.

Időpont kérhető online az erre fenntartott weboldalon, ahol az online ügyintézés, majd az időpontfoglalás felületet kell kiválasztani. Telefonon a 1818-as számot kell tárcsázni, utána a menüben az 1-es, a 9-es, majd megint az 1-es gombot kell megnyomni a kéményseprő-ipari ügyfélszolgálathoz, ahol igényelni lehet az ingyenes kéményellenőrzést.

Bár az ilyen családi házaknál nem kötelező a kéményseprés (ahova csak magánszemélyek vannak bejegyezve, cégek nincsenek), ám erősen ajánlott, hiszen emberélet múlhat rajta – figyelmeztetett Mukics Dániel.

Hogyha a kémény rossz állapotban van, abból lakástűz, kéménytűz, akár szén-monoxid mérgezés is lehet.

Más a helyzet, ha az adott családi házba be van jegyezve bármilyen gazdálkodó szervezet – bt., kft., egyéni vállalkozó –, mert akkor a kéményseprés már kötelező, azt meg kell rendelni. Ezt a feladatot viszont nem a katasztrófavédelem kéményseprői, hanem kéményseprő cégek végzik a saját díjszabásuk szerint.

„Vannak olyan agresszív csalók, akik a családi házba bejegyzett vállalkozásokhoz becsöngetnek, a katasztrófavédelem alvállalkozóinak adják ki magukat, bírságokkal fenyegetőznek: »ha minket nem engednek be, akkor nagyon komoly bírságra számíthatnak. Most viszont, ha ezt a papírt aláírja, bemegyünk, leellenőrizzük a kéményt«.

Nem kell az ilyen agresszív csalókat beengedni. A családi házba bejegyzett gazdálkodó szervezetek attól a kéményseprő cégtől rendelhetik meg a kötelező kéményseprést, amelyiktől csak szeretnék.

Ehhez egy kis segítség található a katasztrófavédelem vonatkozó oldalán, ahol a »ki az ön kéményseprője« részt kell keresni. Megadjuk az irányítószámot, kiválasztjuk, hogy magánszemély vagy vállalkozás-e a kéménytulajdonos, illetve azt is, hogy családi házról vagy társasházról van szó. Hogyha mindent megfelelően kiválasztottunk, akkor az oldal felajánlja, hogy a gazdálkodó szervezetek melyik kéményseprő cégtől rendelhetik meg ezt a szolgáltatást, az adott címre milyen kéményseprő cégek vállalnak ellenőrzést és tisztítást. Semmi más teendőnk nincs, mint a nekünk szimpatikusat kiválasztani” – sorolta Mukics Dániel.

A társasházakban élők sokkal egyszerűbb helyzetben vannak, oda automatikusan érkezni fog a katasztrófavédelem kéményseprője. Hogyha a társasházi lakásban magánszemélyek élnek, akkor ingyenes a szolgáltatás, ha a társasházi lakásban gazdálkodó szervezet van bejegyezve, akkor a munkát ki kell fizetni – mondta.

Kiemelte még, hogy ha bárhol átalakítják, felújítják a kéményt, vagy csak egy új fűtőeszközt kötnek rá, ott az új kéményt csak akkor szabad használni, hogyha megrendeltek egy kötelező helyszíni műszaki vizsgálatot. Ennek során a kéményseprő mester megnézi a kéményt és egy megfelelőségi nyilatkozatot állít ki róla.

Ha ez nem történik meg, akkor a kéményt használni nemcsak tilos, hanem életveszélyes is,

figyelmeztetett a katasztrófavédelem szóvivője, hozzátéve, hogy a kéménytűz és a szén-monoxid-mérgezés veszélyével játszik, aki nem vizsgáltatja meg a kéményt a változtatások után. Ez egy fizetős szolgáltatás, mert nem a meglévő kémény ellenőrzéséről van szó, hanem egy új engedélyezéséről. Ezt a munkát is meg kell rendelni. Kötelező, ráadásul emberélet múlhat rajta – hangsúlyozta.

A cikk alapjául szolgáló interjút Zsámboki Zsolt készítette.

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