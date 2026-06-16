„Minden megváltozott, és valójában semmi sem” – a politológus értékeli, mi történt az áprilisi választások óta

Milyen Magyarország? Milyen Európa? címmel tartott hétfőn rendezvényt a Méltányosság Politikaelemző Központ a Petőfi Irodalmi Múzeumban, ahol bemutatták Csizmadia Ervin új könyvét is. Az eseményen Lakatos Júlia, Novák Zoltán és Böcskei Balázs is megosztotta gondolatait a megjelentekkel. Az áprilisi parlamenti választások eredményéről, jelentőségéről és annak látható, illetve várható következményeiről a Méltányosság Politikaelemző Központ projektigazgatója beszélt az InfoRádióban.

Novák Zoltán úgy fogalmazott, „minden megváltozott, és valójában semmi sem”. Mint mondta, ha történelmi távlatban nézzük a történteket, akkor az érzékelhető, hogy

a magyar társadalom alapvetően a domináns pártrendszert, egy erős rendszerpártot, erős vezetőket és egyáltalán az erőkultuszt preferálja.

Tulajdonképpen ez tér vissza újra és újra négyévenként a választásokon.

„Miközben mi 1990-ben berendezkedtünk egy konszenzuális, plurális demokráciára, eközben a magyar emberek és az elitek átrendezték ezt, és 2010-től fokozatosan kialakult egy domináns pártrendszer. Most pedig azt látjuk, hogy ezt egy másik domináns szereplőre cserélte le a magyar választók összessége. Nem az történt, hogy egy széles, több pártból álló koalíció váltotta le a NER-t, hanem megint egy mintázat tért vissza. Ilyen értelemben ez változatlanságnak nevezhető” – magyarázta Novák Zoltán.

Ugyanakkor azt gondolja, sok minden mégis megváltozott, amit elsősorban a korszellemre vezetett vissza. Új lett

a politikaformálás módja, amin azt érti, hogy a választott vezetőink, illetve a potenciális vezetőink másképp kommunikálnak a néppel.

A Méltányosság Politikaelemző Központ projektigazgatója szerint a korszellem a tartalomra is kihat, ami elsősorban formai következmény, másodsorban viszont már a demokrácia lényegét érintő dolog is. Arra van hatással, hogyan hozzuk meg a döntéseinket és milyen társadalmi részvétel mutatkozik meg két választás között.

Novák Zoltán szerint azonban azt egyelőre még nem lehet kijelenteni, hogy kormányváltás vagy valódi rendszerváltoztatás történt-e.

A cikk Várkonyi Gyula összefoglalója alapján készült.