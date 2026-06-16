ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
349.52
usd:
301.58
bux:
138352.84
2026. június 16. kedd Jusztin
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke nemzetközi sajtótájékoztatót tart az országgyûlési választásokat követõen a Hungexpo Kongresszusi Központban 2026. április 13-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

„Minden megváltozott, és valójában semmi sem” – a politológus értékeli, mi történt az áprilisi választások óta

Infostart / InfoRádió

Egyelőre még nem lehet tudni, hogy kormányváltás vagy valódi rendszerváltoztatás történt-e április 12-én – mondta az InfoRádióban a Méltányosság Politikaelemző Központ projektigazgatója. Novák Zoltán szerint történelmi távlatban azt lehet érzékelni, hogy a magyar társadalom a domináns pártrendszert és az erőkultuszt preferálja.

Milyen Magyarország? Milyen Európa? címmel tartott hétfőn rendezvényt a Méltányosság Politikaelemző Központ a Petőfi Irodalmi Múzeumban, ahol bemutatták Csizmadia Ervin új könyvét is. Az eseményen Lakatos Júlia, Novák Zoltán és Böcskei Balázs is megosztotta gondolatait a megjelentekkel. Az áprilisi parlamenti választások eredményéről, jelentőségéről és annak látható, illetve várható következményeiről a Méltányosság Politikaelemző Központ projektigazgatója beszélt az InfoRádióban.

Novák Zoltán úgy fogalmazott, „minden megváltozott, és valójában semmi sem”. Mint mondta, ha történelmi távlatban nézzük a történteket, akkor az érzékelhető, hogy

a magyar társadalom alapvetően a domináns pártrendszert, egy erős rendszerpártot, erős vezetőket és egyáltalán az erőkultuszt preferálja.

Tulajdonképpen ez tér vissza újra és újra négyévenként a választásokon.

„Miközben mi 1990-ben berendezkedtünk egy konszenzuális, plurális demokráciára, eközben a magyar emberek és az elitek átrendezték ezt, és 2010-től fokozatosan kialakult egy domináns pártrendszer. Most pedig azt látjuk, hogy ezt egy másik domináns szereplőre cserélte le a magyar választók összessége. Nem az történt, hogy egy széles, több pártból álló koalíció váltotta le a NER-t, hanem megint egy mintázat tért vissza. Ilyen értelemben ez változatlanságnak nevezhető” – magyarázta Novák Zoltán.

Ugyanakkor azt gondolja, sok minden mégis megváltozott, amit elsősorban a korszellemre vezetett vissza. Új lett

a politikaformálás módja, amin azt érti, hogy a választott vezetőink, illetve a potenciális vezetőink másképp kommunikálnak a néppel.

A Méltányosság Politikaelemző Központ projektigazgatója szerint a korszellem a tartalomra is kihat, ami elsősorban formai következmény, másodsorban viszont már a demokrácia lényegét érintő dolog is. Arra van hatással, hogyan hozzuk meg a döntéseinket és milyen társadalmi részvétel mutatkozik meg két választás között.

Novák Zoltán szerint azonban azt egyelőre még nem lehet kijelenteni, hogy kormányváltás vagy valódi rendszerváltoztatás történt-e.

A cikk Várkonyi Gyula összefoglalója alapján készült.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    „Minden megváltozott, és valójában semmi sem” – a politológus értékeli, mi történt az áprilisi választások óta

fidesz

novák zoltán

országgyűlési választás

kormányváltás

tisza párt

politikaformálás

erőkultusz

domináns pártrendszer

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter: „szégyelljék magukat!” – sürgősséggel tárgyalja az Országgyűlés a korrupcióellenes törvénycsomagot

Magyar Péter: „szégyelljék magukat!” – sürgősséggel tárgyalja az Országgyűlés a korrupcióellenes törvénycsomagot

Sürgős tárgyalásba vette az Országgyűlés az európai uniós forrásokhoz való hozzáféréshez szükséges 110 oldalas törvénymódosító javaslatot. A Fidesz és a KDNP nemmel szavazott, Magyar Péter miniszterelnök szerint az ellenzék nem akarja, hogy Magyarország hozzájusson a 6000 milliárd forintos uniós forrásokhoz. Görög Márta igazságügyi miniszter, az előterjesztő hangsúlyozta: Magyarország nem elveszíteni akarja az uniós forrásokat, hanem hazahozni és felhasználni, és nem új feltételeket teljesítenek, hanem 2022 óta ismert kötelezettségeket
 

Magyar Péter az Országgyűlésben: nem szeretnénk kisajátítani sem 1956-ot, sem 1989-et

Magyar Péter részleteket mondott a kamatstopról és a babaváróról az Országgyűlésben

Ilyen lesz a 110 oldalas korrupcióellenes törvénycsomag – kedd a parlamentben

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Merre indul a Fidesz a tisztújítás után? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Uniós migrációs paktum: szigor vagy káosz jön? Marsai Viktor, Inforádió, Aréna
Futball-vb 2026: sok csapat, több pénz, jobb foci? Dénes Tamás és Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.16. kedd, 18:00
Álmos Péter
a Magyar Orvosi Kamara elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Különös döntés a népszerű amerikai brókercégtől: rekordok közepette jön a tömeges leépítés

Különös döntés a népszerű amerikai brókercégtől: rekordok közepette jön a tömeges leépítés

Tizedével csökkenti teljes munkaidős állományát a Robinhood online brókercég, ami mintegy 290 munkahely megszüntetését jelenti. A vállalat a szervezeti hierarchia egyszerűsítésével és a hatékonyabb működéssel indokolta a döntést - írta meg a Reuters.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Még mindig pusztít a brutális járvány: sose lesz már vége?

Még mindig pusztít a brutális járvány: sose lesz már vége?

Még egy évig is eltarthat, mire véget ér az afrikai ebolajárvány, a helyiek ráadásul nem együttműködőek a megfékezésben - állítja az IFRC.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump insists Iran deal will open Strait of Hormuz 'toll-free' as he meets world leaders

Trump insists Iran deal will open Strait of Hormuz 'toll-free' as he meets world leaders

Speaking at a G7 summit in France, the US president also again criticised Israel over its actions in Lebanon.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 16. 16:26
A 301-es parcellánál rótta le kegyeletét az 1956-os hősök előtt Sulyok Tamás
2026. június 16. 15:14
Master Good: nem igaz a „pisikártya”, és sokan dohányozni járogatnak ki
×
×