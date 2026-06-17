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Nyitókép: Pixabay

„Ilyet még nem láttam” – drámai videón, ahogy megmentik az autós életét – és sorban jönnek a meglepetések

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A hajdú-bihari rendőrség tette közzé a megdöbbentő videót a baleset utáni helyszínelésről.

Rendőr, mentős, tűzoltó és arra járó civilek is a segítségére siettek annak, az autósnak, aki súlyos balesetet szenvedett – derül ki abból a videóból, amit a rendőrök tettek közzé.

Jól látszott, hogy óriási sebességgel hajtott a kocsi a fák közé, a sofőr pedig nagyon rossz állapotban volt. Mindenki ott segített, ahol tudott.

Valaki az ajtót feszítette, míg más a sofőrhöz rohant és volt, aki a mentőkkel volt vonalban – írják a rendőrök.

Kerékgyártó János főtörzszászlós azonnal elsősegélyben részesítette a fiatal férfit, miközben az egyik civil tartotta a telefont, hogy tudja követni a diszpécser utasításait. A baleseti helyszínelő még akkor is a sérült fejét rögzítette, amikor a tűzoltók elkezdték a kocsi ajtaját kivágni.

Feszült perceket követően sikerült kiemelni a sofőrt és átadni a mentősöknek, akik stabilizálták az állapotát, majd életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba.

A helyszínelés során több dologra fény derült.

  • Az autó állapotából látszott, hogy jóval a megengedett sebességhatár fölött közlekedett a férfi.
  • Az adatbázis megmutatta, hogy a sofőr eltiltás hatálya alatt vezetett.
  • Egy tűzoltó vette észre, hogy az autó egyik kerekéről nemes egyszerűséggel leszerelték a féket.
  • A helyszínelő kábítószergyanús fehér port is talált az autóban.
  • A későbbi vizsgálatok megerősítették, a férfi tiltott szer hatása alatt vezetett.

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hajdú-bihar vármegye

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