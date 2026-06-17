„Ilyet még nem láttam” – drámai videón, ahogy megmentik az autós életét – és sorban jönnek a meglepetések

Rendőr, mentős, tűzoltó és arra járó civilek is a segítségére siettek annak, az autósnak, aki súlyos balesetet szenvedett – derül ki abból a videóból, amit a rendőrök tettek közzé.

Jól látszott, hogy óriási sebességgel hajtott a kocsi a fák közé, a sofőr pedig nagyon rossz állapotban volt. Mindenki ott segített, ahol tudott.

Valaki az ajtót feszítette, míg más a sofőrhöz rohant és volt, aki a mentőkkel volt vonalban – írják a rendőrök.

Kerékgyártó János főtörzszászlós azonnal elsősegélyben részesítette a fiatal férfit, miközben az egyik civil tartotta a telefont, hogy tudja követni a diszpécser utasításait. A baleseti helyszínelő még akkor is a sérült fejét rögzítette, amikor a tűzoltók elkezdték a kocsi ajtaját kivágni.

Feszült perceket követően sikerült kiemelni a sofőrt és átadni a mentősöknek, akik stabilizálták az állapotát, majd életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba.

A helyszínelés során több dologra fény derült.